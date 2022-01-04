Французские СМИ высоко оценили заявление пяти ядерных держав

В Елисейском дворце также отметили, что Франция в течение двух лет координировала работу пяти ядерных держав по подготовке будущей конференции по рассмотрению действия ДНЯО.

Французские СМИ подробно излагают содержание заявления ядерной "пятерки", делая акцент на ярко выраженной решимости лидеров этих стран не допустить войны между ними и вести дело к снижению стратегических рисков.

При этом влиятельная парижская газета Figaro делает акцент на "редком в нынешние наспокойные времена единодушии" пяти держав объединить усилия, чтобы не допустить войны, в "которой не может быть победителей".

Газета указывает, что этот тезис уже присутствовал в совместной декларации Михаила Горбачева и Рональда Рейгана на их саммите 1985 года в Женеве.

Но, как подчеркнул эксперт в области нераспространения ядерного оружия Марк Фино из женевского Центра по вопросам политики и безопасности, "к этой формулировке с тех пор в формате "пятерки" не возвращались". То, что это произошло, эксперт называет знаменательным событием, ибо на этом давно настаивали "многие страны и гражданское общество".

По мнению другого политолога Эмманюэля Метра из Фонда стратегических исследований, опубликовав совместное заявление, государства-обладатели ядерного оружия продемонстрировали ответственный подход к сложнейшей проблема современности, и это "несмотря на разногласия, напряженность в отношениях, а также продолжающуюся модернизацию ядреных арсеналов".

В свою очередь газета экономических кругов Les Echos обращает внимание на подтвержденное обязательство пяти стран вести конструктивный диалог, признавая озабоченности друг друга в области безопасности.