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04.01.2022 16:17
Рубрика: В мире

Французские СМИ высоко оценили заявление пяти ядерных держав

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
"Франция намеревается внести позитивный вклад в работу Десятой конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и сохранить главенство этого договора в каждой из сфер его применения: ядерное разоружение, нераспространение ядерного оружия и мирное использование атомной энергии", - подчеркнули в Елисейском дворце в связи с обнародованным накануне совместном заявлении России, Китая, США, Великобритании и Франци - постоянных членов Совета безопасности ООН - о предотвращении ядерной войны и недопущения гонки вооружений, текст которого опубликован на официальном сайте администрации французского президента.

В Елисейском дворце также отметили, что Франция в течение двух лет координировала работу пяти ядерных держав по подготовке будущей конференции по рассмотрению действия ДНЯО.

Фото: GUILLAUME SOUVANT / AFP
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Французские СМИ подробно излагают содержание заявления ядерной "пятерки", делая акцент на ярко выраженной решимости лидеров этих стран не допустить войны между ними и вести дело к снижению стратегических рисков.

При этом влиятельная парижская газета Figaro делает акцент на "редком в нынешние наспокойные времена единодушии" пяти держав объединить усилия, чтобы не допустить войны, в "которой не может быть победителей".

Газета указывает, что этот тезис уже присутствовал в совместной декларации Михаила Горбачева и Рональда Рейгана на их саммите 1985 года в Женеве.

Но, как подчеркнул эксперт в области нераспространения ядерного оружия Марк Фино из женевского Центра по вопросам политики и безопасности, "к этой формулировке с тех пор в формате "пятерки" не возвращались". То, что это произошло, эксперт называет знаменательным событием, ибо на этом давно настаивали "многие страны и гражданское общество".

Фото: Gettyimages
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По мнению другого политолога Эмманюэля Метра из Фонда стратегических исследований, опубликовав совместное заявление, государства-обладатели ядерного оружия продемонстрировали ответственный подход к сложнейшей проблема современности, и это "несмотря на разногласия, напряженность в отношениях, а также продолжающуюся модернизацию ядреных арсеналов".

В свою очередь газета экономических кругов Les Echos  обращает внимание на подтвержденное обязательство пяти стран вести конструктивный диалог, признавая озабоченности друг друга в области безопасности.

В мире Европа Франция Ядерная безопасность

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