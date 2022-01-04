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04.01.2022 11:56
Рубрика: Общество

Главный гериатр рассказала о зимних травмах у пожилых людей

Текст: Ирина Невинная
Травмы и, особенно, переломы опасны для пожилых людей, потому что с возрастом у многих развивается остеопороз. В результате переломы могут возникать даже при падении с высоты собственного роста при, так называемых, низкоэнергетических травмах, - предупреждает главный внештатный специалист гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Одна из самых опасных травм - это перелом проксимального отдела бедра или, как называют, перелом шейки бедренной кости. Очень важно, чтобы медицинская помощь была оказана своевременно, и человек как можно быстрее, в идеале в пределах 48 часов, получил хирургическое лечение", - рассказала Ольга Ткачева. Она подчеркнула, как важно, чтобы правильный диагноз был поставлен как можно раньше, поскольку раннее хирургическое лечение может сохранить пожилому человеку и качество жизни, и здоровье.

Зимой риск падений и переломов возрастает, особенно, если на улице скользко.

"Но пожилой человек может снизить риск переломов и сам. Пожилым людям необходимо выполнять физические упражнения, и не только зимой, а ежедневно. Комплексы простых физических упражнений тренируют баланс и мышечную силу, что позволяет пожилому человеку надежнее себя чувствовать, когда есть факторы, способствующие падению", - отметила главный специалист.

В ежедневную гимнастику пожилым нужно включать упражнения на координацию и баланс, укреплять мышцы и суставы ног, - рекомендуют специалисты.

"Необходимо также носить удобную обувь. Иногда подбор обуви может оказать очень важное значение для профилактики падений и переломов, в том числе в домашних условиях, так как большая часть падений происходит не на улице, а дома", - поясняет Ткачева.

Фото: Петр Чернов/РИА Новости
Травматологи рассказали, как избежать зимних травм

Главное правило - стопа должна быть закреплена, то есть шлепанцы в качестве домашней обуви для пожилых не подходят, нужны тапочки с задником, плотно сидящие по ноге.

Еще одно важное средство профилактики падений у стариков - создание безопасных условий дома. "Отсутствие препятствий на пути перемещения пожилого человека по квартире, достаточное освещение, удобное размещение мебели, противоскользящие коврики в ванной, обустройство ванной комнаты и туалета поручнями, закрепленные края ковров в комнате для минимизации риска споткнуться - все это имеет большое значение. Если необходимо, при перемещении пожилой человек можно использовать вспомогательные средства: правильно подобранную трость или ходунки", - перечислила основные средства помощи Ткачева.

Кроме того, по ее словам, важно диагностировать остеопороз, если он есть, и проводить соответствующее лечение.

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