Климатолог рассказал, какие изменения погоды ждут россиян в 2022 году

В наступившем 2022 году погода сохранит свой изменчивый и малопредсказуемый характер, с резкими перепадами температуры. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.

Кроме того, не будет стабильности и по осадкам: периоды засухи, когда неделями не выпадает ни капли дождя, будут чередоваться с ливнями, когда за сутки может выпасть месячная норма осадков. Специалисты называют такое "поведение" погоды аномальным. Однако оно наблюдается уже не первый год. Так, в 2021 году также зафиксированы и температурные скачки, и долгое отсутствие осадков в одним месте при затоплениях в других регионах. Так что, наверное, это уже и не аномалия, а своего рода норма.

Возможно, что 2022 год в целом окажется несколько холоднее, чем 2020 год и примерно такой же, как 2021-й, - отметил эксперт. Он объяснил это процессами, происходящими на огромных территориях Тихого океана.

Поверхность воды из-за сильных ветров становится холоднее. Из атмосферы в океан будет направлен усиленный поток тепла. Соответственно, климат будет холодать. Это явление называется Ла-Нинья. Вслед за этой фазой начинается обратная, Эль-Ниньо: океан начнет отдавать тепло атмосфере, и климат становится мягче.

Глобальное потепление с его повышением температуры воздуха придет десятилетиями позже, считает ученый.