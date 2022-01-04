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Рубрика: Общество

Когда можно уйти на больничный после увольнения

Текст: Елена Манукиян
Если человек заболел в течение тридцати дней после увольнения с работы и еще не устроился на новое место, то больничный ему оплатит бывший работодатель, отмечают в Фонде социального страхования (ФСС). Обратиться за таким пособием бывший сотрудник может в течение шести месяцев с момента выздоровления или установления инвалидности.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

При расчете больничного в этом случае страховой стаж работника не учитывается и пособие начисляется, исходя из 60% его среднего заработка за последние два года. В случае, если в эти два года работник находился в отпуске по беременности и родам или был в отпуске по уходу за ребенком, то по заявлению ему могут заменить календарные годы на предыдущие и пересчитать пособие.

Фото: iStock
Что изменилось в оформлении и оплате больничных с 1 января 2022 года

В ФСС обратили внимание, что после увольнения не оплачиваются больничные по уходу за детьми и родственниками, а также в связи с карантином.

С 1 января 2022 года все выплаты по больничному будут приходить автоматически без обращения за ними по факту закрытия бюллетеня. Информация об этом из поликлиники поступит в Фонд социального страхования, который выплатит пособие напрямую работнику без отрыва средств работодателя.

В 2022 году лист нетрудоспособности обязательно должен оформляться в электронном виде.

Общество Здоровье Экономика Работа Охрана труда Правила выдачи и оплаты больничного

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