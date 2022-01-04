Королевская чета Швеции заразилась коронавирусом после трех прививок

Король Швеции Карл XVI Густав и его супруга королева Сильвия больны коронавирусом. Это выяснилось после того, как они сдали ковид-тесты, оказавшиеся положительными, сообщил 4 января королевский двор.

Как отмечено в сообщении, их величества чувствуют себя хорошо. Они оба вакцинированы тремя инъекциями и переносят болезнь в легкой форме.

"Королевская пара изолировала себя дома в соответствии с правилами, отслеживание их контактов продолжается", - сказано в сообщении, распространенном двором.

В марте 2021 года коронавирусом переболели шведская наследная принцесса Виктория и ее супруг принц Даниэл, а в ноябре 2020-го - брат принцессы Виктории принц Карл Филипп и его жена принцесса София.