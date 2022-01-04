Lenovo представила новые ноутбуки на CES 2022

Lenovo представила обновленную версию ноутбуков ThinkPad на выставке CES 2022. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

ThinkPad Z13 получил процессор AMD Ryzen PRO U-серии, работает на операционной системе Windows 11. Можно выбрать до 32 Гб оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель до 1 Тб. ThinkPad Z16 получил схожие техническая характеристики, но там покупателям доступно до 2 Тб встроенной памяти, и вместо интегрированной графической видеокарты может быть установлена видеокарта AMD Radeon RX 6500M.

Фото: AMD/Lenovo

Дисплей ноутбуков отличаются только диагональю экрана - 13 и 16 дюймов соответственно. И в той, и в другой модели поддерживается быстрая зарядка. Оба лэптопа получили поддержку стандарта Wi-Fi 6E, сетей 4G. "Старшая" модель получила дополнительный слот для карт памяти SD. Стоимость ноутбуков и дата появления в России пока неизвестна.