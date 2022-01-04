Лео Бокерия рассказал, как продлить жизнь на восемь лет

Если человек ходит по два часа в неделю, он живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни, считает президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

Он привел поучительный пример. В США врачи на десятках миллионов людей провели исследование: они изучали с какой интенсивностью двигаются люди. И пришлю к заключению: человек, который ходит в неделю два часа, живет на шесть-восемь лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни. "Поэтому ходьба такая популярная, она не требует никаких затрат. Даже если вы живете в однокомнатный квартире, походите, пошевелите ногами, это уже физическая нагрузка", - порекомендовал Лео Бокерия в интервью РИА Новости.

Известный кардиолог при этом особо отметил, что самоизоляция, на которую принято "списывать" снижение физической активности людей, "никак не может помешать вести здоровый образ жизни". Наоборот, считает врач, появляется свободное время для движения - простой ходьбы. Также, заметил Лео Бокерия, здоровый образ жизни обязательно включает и правильное питание, в первую очередь, отказ от алкоголя и, разумеется, физические нагрузки.