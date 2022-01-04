Медики рассказали, как правильно восстановиться после праздников

После праздничных застолий врачи рекомендуют воздержаться от голодания, особенно активного, а процедуру возвращения в рабочий ритм жизни предлагают сделать плавной - за счет сбалансированного питания и физической активности - прогулок, лыж, коньков или хотя бы просто относительно регулярной пешей ходьбы, например, по домашним делам. При этом врачи настоятельно советуют отказаться от алкоголя, сладостей и фастфуда.

Ни в коем случае не надо переходить к голоданию, считает главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Он считает, что организм и так из-за новогодних обильных застолий и алкоголя, нарушенного режима сна, отсутствия физических нагрузок или их переизбытка, переживает стресс, а голодание его лишь усилит. "Лучше во всем соблюдать меру", считает Тяжельников. Он рекомендовал для начала вернуться к привычному образу жизни и питания, но обязательно ужины должны быть не позднее трех часов до сна. "Если же вы чувствуете дискомфорт, головные боли, разбитость, вялость, тошноту, то будет полезна разгрузочная диета на основе нежирных супов, отваров, жидких каш, отварного нежирного мяса, а лучше птицы и рыбы", - посоветовал врач в интервью РИА Новости.

Если такая разгрузочная диета не помогла и появились признаки расстройства желудка, не проходит тошнота, то разумно обратиться к врачу, "чтобы исключить отравление, гастрит, развитие панкреатита и других патологий", считает Андрей Тяжельников.

Тем же, кто в праздники, наоборот, выбирает повышенные физические нагрузки - активный бег, экстремальный спорт или долгое катание на лыжах или коньках, врач, советует прислушиваться к сигналам организма и избегать чрезмерных перегрузок. "Если вы чувствуете усталость, боль в мышцах, важно отдохнуть, но не на диване. Мышцы требуют для восстановления от двух до пяти дней. В это время можно позволить небольшие нагрузки в виде прогулок, упражнений на растягивание. Эффективны для восстановления массажные процедуры, прогревания в сауне, бане", - пояснил Тяжельников.

При этом, по мнению врача, нужно постепенно возвращаться к привычной еде, избегая копченостей, соленостей, фастфуда. Тем не менее, зимний рацион питания, по его словам, должен содержать сытные и калорийные блюда - нужно добавить больше белковой еды в меню: мясо, птица, рыба, яйца. Еще очень полезны сухофрукты. "В сухофруктах много клетчатки, минералов, микроэлементов, витаминов, но не стоит лишь забывать, что в них много и сахара, поэтому нужна умеренность", - напомнил Евгений Тяжельников.