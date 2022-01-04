Мишустин попросил главу РЖД сделать акцент на безопасности пассажиров

"Значимость железных дорог возрастает кратно во время праздников. Сейчас новогодние каникулы, и в это время особый акцент должен быть сделан не только на вопросах логистики, но и на вопросах безопасности и надежности всех перевозок", - приводит слова Мишустина ТАСС.

По мнению премьера, "важно продолжить делать все, чтобы сохранить здоровье пассажиров и работников отрасли". Он также отметил, что с возвращением отечественной экономики к росту увеличивается спрос и на услуги транспортных компаний, растет грузооборот.

Глава кабмина напомнил, что для развития РЖД одобрен финансовый план компании на три года, в который заложены инвестиции в объеме более 3 трлн рублей. "Рассчитываем здесь увидеть и хорошую динамику в отрасли, и решение большого количества задач, которые стоят перед отраслью: это развитие восточного направления, формирование новой инфраструктуры в Арктике, обновление Центрального транспортного узла", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Он добавил, что параллельно предстоит работа по повышению уровня комфорта, "чтобы в дальней дороге люди чувствовали себя как дома".

Олег Белозеров рассказал, что РЖД могут начать использовать новые вагоны с местами-капсулами в 2023 году. Особенность такого вагона - это 56 индивидуальных мест-капсул вдоль центрального прохода, которые отгораживаются непрозрачными шторками. Спальные места предполагается удлинить на 15 сантиметров, у каждого пассажира будет индивидуальный столик, светильник, USB-розетки.