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04.01.2022 13:16
Рубрика: Власть

Мишустин попросил главу РЖД сделать акцент на безопасности пассажиров

Текст: Дмитрий Гончарук
Председатель правительства Михаил Мишустин на встрече с главой компании "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым указал на необходимость учитывать непростую ситуацию с пандемией коронавируса.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

"Значимость железных дорог возрастает кратно во время праздников. Сейчас новогодние каникулы, и в это время особый акцент должен быть сделан не только на вопросах логистики, но и на вопросах безопасности и надежности всех перевозок", - приводит слова Мишустина ТАСС.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
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По мнению премьера, "важно продолжить делать все, чтобы сохранить здоровье пассажиров и работников отрасли". Он также отметил, что с возвращением отечественной экономики к росту увеличивается спрос и на услуги транспортных компаний, растет грузооборот.

Глава кабмина напомнил, что для развития РЖД одобрен финансовый план компании на три года, в который заложены инвестиции в объеме более 3 трлн рублей. "Рассчитываем здесь увидеть и хорошую динамику в отрасли, и решение большого количества задач, которые стоят перед отраслью: это развитие восточного направления, формирование новой инфраструктуры в Арктике, обновление Центрального транспортного узла", - подчеркнул Михаил Мишустин.

Он добавил, что параллельно предстоит работа по повышению уровня комфорта, "чтобы в дальней дороге люди чувствовали себя как дома".

Олег Белозеров рассказал, что РЖД могут начать использовать новые вагоны с местами-капсулами в 2023 году. Особенность такого вагона - это 56 индивидуальных мест-капсул вдоль центрального прохода, которые отгораживаются непрозрачными шторками. Спальные места предполагается удлинить на 15 сантиметров, у каждого пассажира будет индивидуальный столик, светильник, USB-розетки.

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