Налоги на коммерческую недвижимость вырастут на 2-8%

Кадастровая оценка недвижимости теперь будет проводиться по всей стране в один и тот же год. До сих пор регионы сами решали, когда проводить оценку. В результате жители соседних регионов платили налоги в разном размере.

С 2022 года государственная кадастровая оценка земельных участков будет проводиться каждые четыре года, а в городах федерального значения (если городские власти примут такое решение) - каждые два года.

При этом в нынешнем году во всех регионах должны быть оценены земельные участки. В некоторых из них - например, в столице - оценка из-за этого будет проводиться два года подряд. Всеобщая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машиномест запланирована на 2023 год.

До сих пор законом была установлена лишь "вилка": оценка должна проводиться каждые 3-5 лет (в городах федерального значения - каждые 2-5 лет).

Впрочем, использоваться новые данные начинают лишь в следующем году. То есть при переоценке квартир в 2023 году новая кадастровая стоимость начнет применяться в 2024 году, а заплатить налоги за этот год нужно будет до декабря 2025 года.

В тех регионах, где кадастровую стоимость пересмотрели в 2021 году, уже в 2022 году налоги и другие платежи для многих собственников станут заметно выше: кадастровая стоимость растет вместе с рыночными ценами, а они за последние один-два года существенно подросли.

Рост налога на жилье будет не столь существенным, так как по закону сумма может расти не больше, чем на 10% в год. Однако рост других платежей, связанных с кадастровой стоимостью, не ограничен.

Даже при проведении кадастровой оценки в 2022 году коммерческая недвижимость в среднем по регионам подорожала бы на 2-8%, отмечает руководитель практики бюджетного права Московской коллегии адвокатов "Арбат" Юлия Крохина. Однако бизнесу легче, чем обычным жителям, перенести увеличение налога, отмечает она: есть возможность включить налог в себестоимость продукции и, возможно, сократить занимаемую площадь. Это, скорее, станет дополнительными расходами для граждан, вынужденных покупать товары по более высоким ценам, может снизиться качество товаров и услуг, так как предприниматели начнут экономить.

При этом переход на единые сроки переоценки - положительный шаг, считает Крохина. "Это исключает какую-либо суматоху, например, для того бизнеса, у которого объекты недвижимости находятся в разных регионах. Такая мера приведет к упорядочению учета, будет легче прогнозировать ситуацию", - говорит она.