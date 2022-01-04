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Рубрика: Общество

Названа причина набора веса после коронавируса

Текст: Ирина Рыбникова

Лечение гормонами и несбалансированное питание приводят к набору веса у переболевших COVID-19. В острой стадии болезни человек обычно скидывает вес, но после выздоровления начинает стремительно поправляться, отмечает доктор медицинских наук, главврач клиники коррекции веса Алексей Ковальков.

Как рассказал он агентству городских новостей "Москва", многим больным коронавирусом, особенно пожилым и тем, кто попал в больницу, врачи назначают кортикостероиды. На фоне такого лечения пациенты начинают сильно поправляться. Однако Ковальков добавляет - подобный эффект сохраняется примерно 1,5 месяца после приема гормонов, а дальше многое зависит от того, насколько тщательно человек готов следить за своим питанием и физической активностью. Если пациент, вернувшись из больницы, начнет отъедаться домашними разносолами, набор веса продолжится.

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