Обзор Galaxy S21 Fan Edition

На выставке CES 2022, проходящей в эти дни в Лас-Вегасе, компания Samsung анонсировала новый смартфон - Galaxy S21 Fan Edition. Он должен был выйти еще осенью, как и его предшественник годом ранее, однако пандемия и нехватка чипов сделали свое "темное дело". Поэтому южнокорейцы представили его только сейчас, всего за несколько месяцев до выхода линейки Galaxy S22. Стоимость смартфона - 59 990 рублей за версию со 128 Гб встроенной и 6 Гб оперативной памяти и 66 990 рублей за версию 256/8 Гб. В России продажи стартуют сегодня же, 4 января.

На тестирование к "РГ" попал смартфон фиолетового цвета со 128 Гб встроенной памяти. Также покупателям будут доступны зеленый, серый и белый варианты. Задняя поверхность устройства матовая, слева на небольшом выступе расположен блок с тремя камерами. На правой боковой грани находятся качелька громкости и клавиша включения/блокировки, сверху - микрофон. Еще один микрофон внизу, рядом с ним же - разъем для SIM-карты. По центру USB Type C, справа от него - динамик.

Позиционирование аппарата довольно простое - этот смартфон предназначен для фанатов южнокорейской компании. Если не хватает денег на обычный Galaxy S21, официальная цена которого на 20 тысяч рублей дороже, то версия FE - отличный вариант.

В аппарате установлен 6,4-дюмовый дисплей с разрешением FHD+ - 2340 х 1080 пикселей. Можно выбрать две опции частоты обновления экрана - на 60 и 120 Гц. По умолчанию установлена более высокая частота кадров, ставить более низкую нет никакого смысла - и в том, и в другом случае время работы смартфона примерно одинаковое - полный рабочий день. Поддерживается режим всегда включенного дисплея. В остальном настройки дисплея идентичны другим смартфонам компании, описывать их подробно нет никакого смысла.

S21 FE получил три основные камеры. Это "ультраширик" на 12 мегапикселей с диафрагмой f/2.2, широкоугольный объектив на 12 Мп с диафрагмой f/1.8 и телефото объектив на 8 мегапикселей. Для тестирования камер смартфона автор этих строк отправился гулять по Москве прямо в Новогоднюю ночь, побывав и на Воробьевых горах, и напротив Парящего моста в Парке Зарядье. Кстати, напротив моста есть отличный "смотровой уступ", с которого открывается превосходный вид как на Зарядье, так и на Спасскую башню, очень рекомендую.

В ночь с 31 декабря на 1 января Москву окутал туман, а это отличный способ проверить эффективность работы камер. Высотка МГУ, Спасская башня, Парящий мост - все фотографии на три объектива получились хорошими, с высокой четкостью. А вот снимок Лужников со смотровой на Воробьевых Горах откровенно не получился - смартфон так и не смог сфокусироваться объекте. Но поскольку предыдущие фотокомпозиции четкие, то можно сделать вывод, что это просто ошибка в работе программного обеспечения, вероятность появления которой возможна только в очень специфических условиях. Вероятно, в одном из будущих обновлений в Samsung ее исправят, поэтому она не является недостатком. В дневных снимках фотографии четкие, а цвета переданы правильно.

Съемка видео поддерживается с разрешением 4К 60 кадров в секунду. Присутствует возможность одновременной съемки на основную и фронтальную камеры, что является удобной функцией для видеоблогеров.

С производительностью у Galaxy S21 FE полный порядок. Аппарат получил процессор Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой сетей пятого поколения - 5G. Это восьмиядерный чип, в котором четыре ядра работают на частоте 1,8 ГГц, 3 ядра на частоте 2,42 ГГц и одно ядро на частоте 2,84 Гц. В версии на 128 Гб встроенной памяти установлено 6 Гб "оперативки", однако если покупатель выберет 256 Гб, то там ее будет уже 8 Гб. В Geekbench 5 аппарат набрал 3154 балла в многоядерном тестировании, и 1072 балла на одном ядре. Все игрушки вроде PUBG New State, Asphalt 9 идут на аппарате без подвисаний и с высокой частотой кадров.

У новинки присутствует NFC-модуль, можно оплачивать товары как с помощью Samsung Pay, так и используя Google Pay. S21 FE защищен по стандарту IP68 - это означает, что гаджет выдерживает погружение на глубину до 1,5 в течение 30 минут.

Смартфон получил аккумулятор мощностью 4500 мАч. Его вполне хватит на полный рабочий день, а в "ленивом" режиме, как сейчас, когда телефон используется не так часто, аппарата хватит и на все два дня. Поддерживается проводная зарядка мощностью 25 Вт, однако в духе современных тенденций ее придется покупать отдельно - в комплекте с телефоном есть только кабель USB-C - USB-C. Кроме того, есть поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт и реверсивной беспроводной зарядка, когда с помощью гаджета можно зарядить наушники или другой смартфон.

Основным конкурентом Galaxy S21 FE является его "старший" брат - обычный Galaxy S21. Компания временно снизила цену на него, и вместо 79 990 рублей он продается за 59 990 - а именно столько стоит новинка. На стороне S21 - 64 мегапиксельный телефотообъектив, против 8 мегапиксельного у FE. С другой стороны, у новинки больше емкость аккумулятора - 4500 мАч против 4000. Кроме того, S21 FE отличается от обычного S21 процессором - у последнего установлен Exynos 2100, а у новинки - Qualcomm Snapdragon 888. По техническим характеристикам оба чипа практически идентичны. В остальном гаджеты очень похожи, и выбирать надо исключительно из ваших предпочтений - хотите ли вы аппарат новее, или наоборот, уже "проверенный временем".

Стоит ли брать Galaxy S21 FE? На этот вопрос каждый должен ответить самостоятельно. Если вам нужен телефон "здесь и сейчас", до 60 тысяч рублей и от известного бренда - новинка хороший вариант. А если вы не торопитесь с покупкой, то можно подождать выход серии Galaxy S22. Во-первых, тогда цена на S21 FE однозначно снизится, а во-вторых, вы сможете выбрать между S22 и S21 FE тот вариант, который нужен вам.