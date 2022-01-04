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04.01.2022 21:04
Рубрика: Власть

Около 1400 военнослужащих с коронавирусом находятся под наблюдением врачей

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии во вторник вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 21 военнослужащего. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с начала пандемии избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 46,3 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 158 тысяч человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 395 военнослужащих. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 688 военных с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. 14 заболевших лечат гражданские медики. Еще 693 человека изолированы на дому.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Сообщается, что один инфицированный коронавирусом находится в тяжелом состоянии. У шести пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 14 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 180 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи ста человек, 186 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,5 тысячи пациентов, из которых около 11,8 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 486 419 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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