Онколог назвал три главных правила профилактики рака для каждого человека

Для этого существует три золотых правила, которые должен соблюдать каждый человек, который ответственно относится к своему здоровью. О них "Российской газете" рассказал руководитель отделения онкопроктологии онкоцентра "Лапино-2" Арсен Расулов:
Отказаться от вредных привычек
Курение, в том числе и пассивное, увеличивает риск возникновения рака легкого, который развивается у каждого пятого курильщика. Так как табачный дым и смолы являются канцерогенами, курение способствует возникновению злокачественной опухоли любого другого органа.
Даже курильщики со стажем, которые полностью отказываются от курения, уже через 1-2 года снижают риск возникновения рака примерно вдвое. За последние 10-15 лет Министерству здравоохранения России удалось добиться значительных успехов в борьбе с курением. В том числе и благодаря появлению антитабачного закона, количество курильщиков заметно сократилось.
Раньше, 50-60 лет назад, табачными изделиями увлекались преимущественно мужчины. Рак легкого считался мужским заболеванием. Однако, с 1990 года количество курящих женщин увеличилось на 26 процентов.
Не менее опасен для организма алкоголь. Злоупотребление им повышает риск возникновения рака печени, желудка, толстой кишки и пищевода. Алкогольные напитки в принципе не полезны для организма, но если говорить о наименьшем из зол, то это сухое или полусухое вино.
Это хотя бы натуральный продукт растительного происхождения, полученный в результате естественного процесса - брожения. В хорошем вине не будет содержаться спирта, красителей, консервантов и так далее. Его можно употреблять несколько раз в неделю. Но осторожно - не более нескольких бокалов.
Напитки на основе спирта - крайне нежелательны, потому что он сильно раздражает слизистые. Самые опасные - это всевозможные коктейли, винные напитки и так далее. Они делаются на основе спирта с добавлением красителей, ароматизаторов и прочих химических соединений. Их следует вообще исключить и никогда не употреблять.
Следить за питанием
Мы - то, что мы едим. Никогда не стоит об этом забывать. Несмотря на то, что 100% взаимосвязи между раком и питанием пока не выявлено, доказано, что постоянное употребление слишком острых, горячих и копченых продуктов повышает риск развития рака желудка и кишечника. Которые, кстати, считаются самыми агрессивными и распространенными.
В отдельную категорию следует выделить красное мясо. Строить свой рацион только на его основе - большая ошибка. Во-первых, в здоровом питании белков и жиров должно быть не более 20%.
Во-вторых, красное мясо состоит из насыщенных животных жиров, гемического железа, волокон, которые тяжело перевариваются и вызывают процессы брожения и гниения. Это плохо для слизистых оболочек желудка и кишечника.
Никто не говорит о том, что красное мясо надо полностью исключить из рациона - оно уникальный источник белка, которого нет в продуктах растительного происхождения, поэтому его надо просто ограничить. Рекомендуется чередовать говядину и свинину с белым мясом птицы и рыбой. Например, если есть его несколько раз в неделю не более 50 г/сутки, а не каждый день - это будет оптимально.
Избегать активного солнца
Уже давно доказана взаимосвязь между солнечной радиацией и раком кожи. Длительное пребывание на солнце без защитных средств повышает риск развития меланомы - самой агрессивной формы среди кожных злокачественных новообразований.
Особенно опасно солнце для белокожих людей и детей, но смуглым людям тоже не стоит расслабляться. Я бы сказал, что для этой категории солнце даже опаснее.
На светлой коже солнечные ожоги появляются гораздо быстрее, эти люди просто вынуждены защищаться - использовать солнцезащитную косметику, прикрываться одеждой, не находиться долго на солнце и так далее.
Смуглые люди гораздо реже сгорают, поэтому дозировать пребывание на солнце им сложнее. А радиация воздействует на любую кожу одинаково - не зависимо от ее цвета. Поэтому летом, независимо от возраста и цвета кожи, время пребывания на открытом солнце без защитных средств не должно составлять более 15 минут.
Также стоит отметить, что в злокачественные новообразование способны переродиться далеко не все родинки.
Как правило, меланомой становятся диспластические невусы. Это крупные родинки, которые больше похожи на пятна, с неровными краями, которые могут иметь разный оттенок.
Если у вас есть такие родинки - за ними надо следить очень внимательно, а лучше обратиться к специалисту и удалить их. Особенно если они находятся на участках кожи, которые часто травмируются или трутся об одежду.