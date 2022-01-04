Онколог назвал три главных правила профилактики рака для каждого человека

Онкологические заболевания - бич 21 века. Как предотвратить их на 100 процентов науке пока не известно, но можно снизить риски его появления.

Для этого существует три золотых правила, которые должен соблюдать каждый человек, который ответственно относится к своему здоровью. О них "Российской газете" рассказал руководитель отделения онкопроктологии онкоцентра "Лапино-2" Арсен Расулов:

Отказаться от вредных привычек

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Курение, в том числе и пассивное, увеличивает риск возникновения рака легкого, который развивается у каждого пятого курильщика. Так как табачный дым и смолы являются канцерогенами, курение способствует возникновению злокачественной опухоли любого другого органа.

Даже курильщики со стажем, которые полностью отказываются от курения, уже через 1-2 года снижают риск возникновения рака примерно вдвое. За последние 10-15 лет Министерству здравоохранения России удалось добиться значительных успехов в борьбе с курением. В том числе и благодаря появлению антитабачного закона, количество курильщиков заметно сократилось.

Раньше, 50-60 лет назад, табачными изделиями увлекались преимущественно мужчины. Рак легкого считался мужским заболеванием. Однако, с 1990 года количество курящих женщин увеличилось на 26 процентов.

Не менее опасен для организма алкоголь. Злоупотребление им повышает риск возникновения рака печени, желудка, толстой кишки и пищевода. Алкогольные напитки в принципе не полезны для организма, но если говорить о наименьшем из зол, то это сухое или полусухое вино.

Это хотя бы натуральный продукт растительного происхождения, полученный в результате естественного процесса - брожения. В хорошем вине не будет содержаться спирта, красителей, консервантов и так далее. Его можно употреблять несколько раз в неделю. Но осторожно - не более нескольких бокалов.

Напитки на основе спирта - крайне нежелательны, потому что он сильно раздражает слизистые. Самые опасные - это всевозможные коктейли, винные напитки и так далее. Они делаются на основе спирта с добавлением красителей, ароматизаторов и прочих химических соединений. Их следует вообще исключить и никогда не употреблять.

Следить за питанием

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Мы - то, что мы едим. Никогда не стоит об этом забывать. Несмотря на то, что 100% взаимосвязи между раком и питанием пока не выявлено, доказано, что постоянное употребление слишком острых, горячих и копченых продуктов повышает риск развития рака желудка и кишечника. Которые, кстати, считаются самыми агрессивными и распространенными.

В отдельную категорию следует выделить красное мясо. Строить свой рацион только на его основе - большая ошибка. Во-первых, в здоровом питании белков и жиров должно быть не более 20%.

Во-вторых, красное мясо состоит из насыщенных животных жиров, гемического железа, волокон, которые тяжело перевариваются и вызывают процессы брожения и гниения. Это плохо для слизистых оболочек желудка и кишечника.

Никто не говорит о том, что красное мясо надо полностью исключить из рациона - оно уникальный источник белка, которого нет в продуктах растительного происхождения, поэтому его надо просто ограничить. Рекомендуется чередовать говядину и свинину с белым мясом птицы и рыбой. Например, если есть его несколько раз в неделю не более 50 г/сутки, а не каждый день - это будет оптимально.

Избегать активного солнца

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Уже давно доказана взаимосвязь между солнечной радиацией и раком кожи. Длительное пребывание на солнце без защитных средств повышает риск развития меланомы - самой агрессивной формы среди кожных злокачественных новообразований.

Особенно опасно солнце для белокожих людей и детей, но смуглым людям тоже не стоит расслабляться. Я бы сказал, что для этой категории солнце даже опаснее.

На светлой коже солнечные ожоги появляются гораздо быстрее, эти люди просто вынуждены защищаться - использовать солнцезащитную косметику, прикрываться одеждой, не находиться долго на солнце и так далее.

Смуглые люди гораздо реже сгорают, поэтому дозировать пребывание на солнце им сложнее. А радиация воздействует на любую кожу одинаково - не зависимо от ее цвета. Поэтому летом, независимо от возраста и цвета кожи, время пребывания на открытом солнце без защитных средств не должно составлять более 15 минут.

Также стоит отметить, что в злокачественные новообразование способны переродиться далеко не все родинки.

Как правило, меланомой становятся диспластические невусы. Это крупные родинки, которые больше похожи на пятна, с неровными краями, которые могут иметь разный оттенок.

Если у вас есть такие родинки - за ними надо следить очень внимательно, а лучше обратиться к специалисту и удалить их. Особенно если они находятся на участках кожи, которые часто травмируются или трутся об одежду.