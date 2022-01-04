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Рубрика: Общество

Онколог назвал три главных правила профилактики рака для каждого человека

Текст: Георгий Панин
Онкологические заболевания - бич 21 века. Как предотвратить их на 100 процентов науке пока не известно, но можно снизить риски его появления.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Для этого существует три золотых правила, которые должен соблюдать каждый человек, который ответственно относится к своему здоровью. О них "Российской газете" рассказал руководитель отделения онкопроктологии онкоцентра "Лапино-2" Арсен Расулов:

Отказаться от вредных привычек

Фото: istock

Курение, в том числе и пассивное, увеличивает риск возникновения рака легкого, который развивается у каждого пятого курильщика. Так как табачный дым и смолы являются канцерогенами, курение способствует возникновению злокачественной опухоли любого другого органа.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Даже курильщики со стажем, которые полностью отказываются от курения, уже через 1-2 года снижают риск возникновения рака примерно вдвое. За последние 10-15 лет Министерству здравоохранения России удалось добиться значительных успехов в борьбе с курением. В том числе и благодаря появлению антитабачного закона, количество курильщиков заметно сократилось.

Раньше, 50-60 лет назад, табачными изделиями увлекались преимущественно мужчины. Рак легкого считался мужским заболеванием. Однако, с 1990 года количество курящих женщин увеличилось на 26 процентов.

Не менее опасен для организма алкоголь. Злоупотребление им повышает риск возникновения рака печени, желудка, толстой кишки и пищевода. Алкогольные напитки в принципе не полезны для организма, но если говорить о наименьшем из зол, то это сухое или полусухое вино.

Это хотя бы натуральный продукт растительного происхождения, полученный в результате естественного процесса - брожения. В хорошем вине не будет содержаться спирта, красителей, консервантов и так далее. Его можно употреблять несколько раз в неделю. Но осторожно - не более нескольких бокалов.

Напитки на основе спирта - крайне нежелательны, потому что он сильно раздражает слизистые. Самые опасные - это всевозможные коктейли, винные напитки и так далее. Они делаются на основе спирта с добавлением красителей, ароматизаторов и прочих химических соединений. Их следует вообще исключить и никогда не употреблять.

Следить за питанием

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Мы - то, что мы едим. Никогда не стоит об этом забывать. Несмотря на то, что 100% взаимосвязи между раком и питанием пока не выявлено, доказано, что постоянное употребление слишком острых, горячих и копченых продуктов повышает риск развития рака желудка и кишечника. Которые, кстати, считаются самыми агрессивными и распространенными.

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В отдельную категорию следует выделить красное мясо. Строить свой рацион только на его основе - большая ошибка. Во-первых, в здоровом питании белков и жиров должно быть не более 20%.

Во-вторых, красное мясо состоит из насыщенных животных жиров, гемического железа, волокон, которые тяжело перевариваются и вызывают процессы брожения и гниения. Это плохо для слизистых оболочек желудка и кишечника.

Никто не говорит о том, что красное мясо надо полностью исключить из рациона - оно уникальный источник белка, которого нет в продуктах растительного происхождения, поэтому его надо просто ограничить. Рекомендуется чередовать говядину и свинину с белым мясом птицы и рыбой. Например, если есть его несколько раз в неделю не более 50 г/сутки, а не каждый день - это будет оптимально.

Избегать активного солнца

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Уже давно доказана взаимосвязь между солнечной радиацией и раком кожи. Длительное пребывание на солнце без защитных средств повышает риск развития меланомы - самой агрессивной формы среди кожных злокачественных новообразований.

Особенно опасно солнце для белокожих людей и детей, но смуглым людям тоже не стоит расслабляться. Я бы сказал, что для этой категории солнце даже опаснее.

Фото: iStock
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На светлой коже солнечные ожоги появляются гораздо быстрее, эти люди просто вынуждены защищаться - использовать солнцезащитную косметику, прикрываться одеждой, не находиться долго на солнце и так далее.

Смуглые люди гораздо реже сгорают, поэтому дозировать пребывание на солнце им сложнее. А радиация воздействует на любую кожу одинаково - не зависимо от ее цвета. Поэтому летом, независимо от возраста и цвета кожи, время пребывания на открытом солнце без защитных средств не должно составлять более 15 минут.

Также стоит отметить, что в злокачественные новообразование способны переродиться далеко не все родинки.

Как правило, меланомой становятся диспластические невусы. Это крупные родинки, которые больше похожи на пятна, с неровными краями, которые могут иметь разный оттенок.

Если у вас есть такие родинки - за ними надо следить очень внимательно, а лучше обратиться к специалисту и удалить их. Особенно если они находятся на участках кожи, которые часто травмируются или трутся об одежду.

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