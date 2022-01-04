Пять запретов для родителей, которые хотят сохранить хорошие отношения с ребенком

Большинство из нас проводят новогодние праздники дома с детьми. Хорошо, если в семье добрые, теплые отношения. А если нет? Что родители должны знать о своих детях? Как сохранить доверительные отношения с ними, особенно если речь идет о подростках? Как избегать скандалов и не давать ребенку повода для истерик и обид на вас? Как рассказать об отце, который оставил семью?

Кандидат педагогических наук, научный сотрудник Института образования ВШЭ Наталия Ширкова рассказала, как сохранить доверительные отношения со своим ребенком.

1. Никогда не сравнивайте своего ребенка с другими, если это сравнение не в его пользу. Не говорите: "Ты хуже, а Вася лучше", а если уж так хочется сравнить, скажите: "По-моему, ты делаешь это лучше (или хуже)". Чувствуете разницу?

2. Нельзя рыться в личных вещах ребенка (если, конечно, нет железной причины на это). "Если у ребенка есть в доме отдельная комната, имейте в виду - он ее воспринимает как свое личное пространство. Вы ничего такого и не сделали, просто собрали разбросанные носки, а он устроил истерику? Вы нарушили его границы. Чаще спрашивайте у ребенка разрешение, если хотите взять что-то из его вещей, или войти в его комнату (если дверь закрыта). Это простое уважение даст понять ребенку, что вы уважаете его и признаете его право на личную жизнь, тайну, уединение" - рассказала "РГ" Наталия Ширкова.

3. Не надо следить за ребенком в соцсетях, если нет на это веских оснований. "Не читаем личный дневник, сообщения в телефоне, вотсапе, не заходим на его странички под вымышленным именем. Представьте, как вы будете выглядеть, когда не удержитесь и дадите ребенку понять, что вы узнали о нем что-то такое…".

Фото: iStock

4. Не говорите при ребенке плохо об учителях, об отце, даже если тот ушел из семьи. Понятно, что не все учителя - ангелы, но вместо: "Твоя классная ничего не понимает, ничего не знает, она такая-сякая…", скажите: "Да, не все справедливы". Если вы будете оскорблять учителя, ронять его авторитет в глазах ребенка, он усвоит это, будет провоцировать учителя, чтобы подтвердить родительское мнение и добьется своего. Клясть отца на чем свет не стоит, даже если он бросил семью. И если ребенок спрашивает: "Почему вы разошлись?", попробуйте ограничиться словами: "Разлюбили друг друга, не сошлись характерами" …Это для вас он - плохой муж, второй или даже третий, а для ребенка - единственный отец.

5. Не лишайте ребенка в качестве наказания личных вещей и тем более, гаджетов, не отбирайте телефон. Наталия Ширкова объяснила почему: "Это посягательство на личные вещи, к тому же ребенок окажется в унизительной ситуации среди своих друзей. Многие подростки выходят в интернет и в социальные сети, чтобы избежать одиночества, тревоги, стресса, беспокойства, неуверенности в себе". Как наказывать? Например, лишить прогулки, карманных денег, ограничить развлечения.