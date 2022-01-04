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Рубрика: Общество

Пять запретов для родителей, которые хотят сохранить хорошие отношения с ребенком

Текст: Ирина Ивойлова
Большинство из нас проводят новогодние праздники дома с детьми. Хорошо, если в семье добрые, теплые отношения. А если нет? Что родители должны знать о своих детях? Как сохранить доверительные отношения с ними, особенно если речь идет о подростках? Как избегать скандалов и не давать ребенку повода для истерик и обид на вас? Как рассказать об отце, который оставил семью?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кандидат педагогических наук, научный сотрудник Института образования ВШЭ Наталия Ширкова рассказала, как сохранить доверительные отношения со своим ребенком.

1. Никогда не сравнивайте своего ребенка с другими, если это сравнение не в его пользу. Не говорите: "Ты хуже, а Вася лучше", а если уж так хочется сравнить, скажите: "По-моему, ты делаешь это лучше (или хуже)". Чувствуете разницу?

2. Нельзя рыться в личных вещах ребенка (если, конечно, нет железной причины на это). "Если у ребенка есть в доме отдельная комната, имейте в виду - он ее воспринимает как свое личное пространство. Вы ничего такого и не сделали, просто собрали разбросанные носки, а он устроил истерику? Вы нарушили его границы. Чаще спрашивайте у ребенка разрешение, если хотите взять что-то из его вещей, или войти в его комнату (если дверь закрыта). Это простое уважение даст понять ребенку, что вы уважаете его и признаете его право на личную жизнь, тайну, уединение" - рассказала "РГ" Наталия Ширкова.

3. Не надо следить за ребенком в соцсетях, если нет на это веских оснований. "Не читаем личный дневник, сообщения в телефоне, вотсапе, не заходим на его странички под вымышленным именем. Представьте, как вы будете выглядеть, когда не удержитесь и дадите ребенку понять, что вы узнали о нем что-то такое…".

Фото: iStock

4. Не говорите при ребенке плохо об учителях, об отце, даже если тот ушел из семьи. Понятно, что не все учителя - ангелы, но вместо: "Твоя классная ничего не понимает, ничего не знает, она такая-сякая…", скажите: "Да, не все справедливы". Если вы будете оскорблять учителя, ронять его авторитет в глазах ребенка, он усвоит это, будет провоцировать учителя, чтобы подтвердить родительское мнение и добьется своего. Клясть отца на чем свет не стоит, даже если он бросил семью. И если ребенок спрашивает: "Почему вы разошлись?", попробуйте ограничиться словами: "Разлюбили друг друга, не сошлись характерами" …Это для вас он - плохой муж, второй или даже третий, а для ребенка - единственный отец.

Фото: iStock
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5. Не лишайте ребенка в качестве наказания личных вещей и тем более, гаджетов, не отбирайте телефон. Наталия Ширкова объяснила почему: "Это посягательство на личные вещи, к тому же ребенок окажется в унизительной ситуации среди своих друзей. Многие подростки выходят в интернет и в социальные сети, чтобы избежать одиночества, тревоги, стресса, беспокойства, неуверенности в себе". Как наказывать? Например, лишить прогулки, карманных денег, ограничить развлечения.

Общество Семья и дети

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