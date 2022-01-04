Польша подписала соглашения с подрядчиками об установке заграждений на границе

Пограничная охрана Польши подписала соглашения с тремя подрядчиками о строительстве заграждения на границе с Беларусью, заявил 4 января на брифинге замглавы МВД Польши Мачей Вонсик.

Длина заграждения составит 186 километров (общая протяженность границы двух стран - 418 километров, но большая ее часть идет по реке Буг). Для него потребуются 50 тонн стали. Известно, что строительство будут вести одновременно на четырех участках границы. Ранее стало известно, что Варшава намерена возвести на границе с Беларусью забор пятиметровой высоты, оснащенный современными средствами наблюдения. Из бюджета на проект выделят 1,5 миллиарда злотых (около 370 миллионов долларов).

Вопрос о строительстве заграждения остро встал после обострения миграционного кризиса. Начиная с 8 ноября тысячи мигрантов с территории Беларуси предпринимали неоднократные попытки прорваться через границу в Польшу с целью пройти в Германию. Всего за 2021 год было около сорока тысяч попыток нелегальных мигрантов проникнуть на территорию Польши.