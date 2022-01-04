Пушков: Членство Украины в НАТО противоречит интересам безопасности США

Почти весь американский правящий класс США мыслит исключительно в категориях американской глобальной гегемонии, поэтому не понимает, что членство Украины в НАТО не просто не отвечает, а противоречит интересам безопасности США. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее вице-президент Американского комитета за согласие между США и Россией Катрина ван ден Хойвел заявила, что членство Украины в НАТО не отвечает национальным интересам США.

"Членство Украины в НАТО не просто не отвечает, а противоречит интересам безопасности США. По той причине, что из-за Украины США могут оказаться втянуты в военный конфликт с Россией", - написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя высказывание ван ден Хойвел.

"Беда в том, что Катрина, с которой мы знакомы еще с середины 1990-х годов, представляет очень узкий и практически исчезающий сегмент американской политической элиты, который еще мыслит национальными интересами Америки, в то время, как 99,9% правящего класса США мыслят исключительно в категориях американской глобальной гегемонии. А это совсем разные вещи", - добавил сенатор.