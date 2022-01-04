Андрей Бочкарев: Годовой план по вводу недвижимости перевыполнен в Москве более чем на три четверти

Годовой план по вводу недвижимости перевыполнен в столице более чем на три четверти. Об этом сообщил заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В 2021 году Москва продемонстрировала рекордно высокие темпы и объемы строительства недвижимости - за год в эксплуатацию было введено 15,1 млн "квадратов" недвижимости различного назначения", - сказал он.

По словам заммэра, годовой план по вводу недвижимости перевыполнен более чем на три четверти. "Изначально целевой показатель по вводу на 2021 год составлял 8,5 млн кв. метров недвижимости, однако, несмотря на все сложности, связанные с пандемией коронавируса, по итогам года план удалось перевыполнить на 77%", - подчеркнул Андрей Бочкарев.

Ранее глава Строительного комплекса сообщал, что в 2021 году в столице ввели в эксплуатацию 85 социальных объектов - детских садов и школ, объектов здравоохранения, культуры и спорта. "Приоритетным для нас остается принцип комплексного развития территорий: рядом с жильем возводятся объекты социальной инфраструктуры", - сказал Андрей Бочкарев.