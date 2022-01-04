Андрей Бочкарев: В 2022 году в 23 районах Москвы построят новые поликлиники

В 2022 году в 23 районах Москвы построят новые поликлиники. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На этот год запланирован большой объем работ по строительству новых объектов здравоохранения - в городе построят 25 поликлиник в общей сложности почти на 11 тыс. посещений в смену. Новые здания появятся в 23 районах столицы", - сказал он.

По его словам, одновременно будут возводиться и крупные медцентры: "Планируется построить 10 корпусов больниц, включая скоропомощные стационарные комплексы для больницы им. Боткина, НИИ им. Склифосовского и больницы №15, корпус инфекционной больницы №1, лечебно-диагностический комплекс для центра им. Логинова, новый корпус больницы в Коммунарке и другие важные объекты".