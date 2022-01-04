Наталья Сергунина: О поддержке туристических стартапов в Москве

На российском туристическом рынке в 2021 году появилось несколько прорывных цифровых решений. Их представили участники Moscow Travel Factory - городской акселерационной программы для стартапов в сфере туризма и гостеприимства.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала: "Бесплатное обучение включает занятия, посвященные разным аспектам развития бизнеса. Одновременно участники работают с наставниками, презентуют свои решения на встречах с партнерами проекта - ведущими представителями туриндустрии и смежных сфер. В конечном счете программа направлена на то, чтобы предприниматели смогли вывести на рынок свои перспективные решения и расширить клиентскую базу".

По итогам Moscow Travel Factory 2021 одним из самых успешных был признан проект, который исключает применение во время туристических экскурсий традиционного радиооборудования. В качестве альтернативы разработчик предлагает установить на смартфон гида специальное приложение, которое превратит его в передатчик. Слушателям также понадобятся гаджеты - телефон или планшет. Они выполнят роль приемников. Еще нужны будут собственные наушники, а рассказчику - гарнитура.

Благодаря новой технологии стриминга аудио от смартфона к смартфону для проведения экскурсии не требуется дополнительное оборудование, подключение к интернету или мобильная связь. Трансляция речи гида происходит в режиме реального времени.

Плюсы использования приложения очевидны: это не только гигиенично (в отличие от приборов массового пользования), но и выгодно для гида и туркомпаний, ведь можно не тратиться на покупку и обслуживание радиооборудования.

Основатель и генеральный директор компании "Турфон" Тимофей Окроев отметил отличную организацию и высокую эффективность MoscowTravel Factory. За время акселератора компания подписала десятки договоров, в том числе с ведущими музеями, круизными компаниями и туроператорами с мировым именем.

"Считаю, что на сегодня Moscow Travel Factory - лучшая площадка для стартапов в TravelTech, которые хотят быстро и эффективно проверить свои гипотезы, получить обратную связь от рынка, обрести ценные партнерства и заложить основу для своего роста и масштабирования", - отметил он.

Другая компания-финалист Moscow Travel Factory разработала веб-портал для продажи онлайн-услуг отелей. Проект призван не только обеспечить безопасность клиентов благодаря бесконтактной технологии, что особенно актуально в условиях пандемии, но и полностью заменить печатную информационную продукцию в отелях.

"Сервис позволяет гостю воспользоваться всеми услугами отеля, не выходя из номера. Оперативная связь с ресепшен, обслуживание номеров, такси - все в телефоне, ноутбуке или на планшете гостя в любое время суток и любой день недели. Наш проект дает возможность коммуникации на родном языке туриста из любой страны", - пояснил основатель и генеральный директор сервиса 2ROOMZ Сергей Левин.

Проект становится популярным в странах СНГ и Европы. По словам Сергея Левина, благодаря акселератору ему удалось завести много полезных знакомств с крупными игроками туристического рынка, а еще привлечь внимание инвесторов.

"Подача материала, площадки для проведения лекций, координация участников - все было на высшем уровне. Благодаря акселератору у нас появилась уверенность, что мы на правильном пути, ведь наш проект высоко оценили профессионалы рынка. И мы уверены, что энтузиазма, решительности и сил, полученных на Moscow Travel Factory, нам хватит надолго", - заключил Сергей.

Еще один финалист программы - компания-разработчик образовательной платформы для специалистов сферы услуг. С ее помощью слушатели обучаются качественному гостиничному сервису. Курсы соответствуют профессиональным стандартам, а преподавателями являются эксперты с большим опытом работы. По итогам участники получают государственное удостоверение о повышении квалификации.

"Уровень сервиса в отелях или гостиницах любой категории звездности должен быть на высоте, ведь именно на это в первую очередь обращают внимание туристы. Наша задача - вывести образовательную сферу гостеприимства на новый уровень, популяризировать ее среди молодежи", - рассказала сооснователь проекта Real Skills Ульяна Кибирева.

Ульяна - маркетолог и продюсер с большим международным опытом. В Moscow Travel Factoryона пришла с пониманием того, каким хочет видеть свой проект. Реализовать его мешало отсутствие менторской поддержки на старте. По словам девушки, ей хотелось получить мнение экспертов рынка, вспомогательные инструменты и консультации, как грамотно выстроить бизнес.

"Участвуя в программе, я получила гораздо больше, чем ожидала, - поддержку профессионального трекера, содержательные и мотивирующие встречи. Весь процесс обучения был организован на высочайшем уровне, во всем чувствовался безусловный профессионализм команды. Два месяца пролетели как один день, и было искренне жаль на финише расставаться с проектом Moscow Travel Factory", - поделилась она.

Ульяна также рассказала, что акселератор способствовал ее знакомству с новыми партнерами - представителями крупных российских компаний. В настоящее время с ними идут переговоры о сотрудничестве. Также компания Ульяны занялась разработкой платформы микрообразования. Запуск планируется во втором квартале 2022 года.