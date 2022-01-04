Наталья Сергунина: О поддержке туристических стартапов в Москве

Новости

В США за сутки выявлено более 1 миллиона случаев заражения коронавирусом 11:35
Роскосмос анонсировал три запуска грузовых кораблей "Прогресс" в 2022 году 11:33
Лео Бокерия рассказал, как продлить жизнь на восемь лет 11:29
Стать резидентом свободного порта Владивосток будет проще 11:25
В России начала действовать "безбумажная" модель учета госуслуг 11:13
СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре в Москве 10:47
На платформе "Бумеранг" будут создавать боевые машины 10:36
На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени произошел пожар 10:35
Российский голкипер "Рейнджерс" Георгиев стал третьей звездой матча 10:23
Клебо считает, что еще может проиграть Большунову в "Тур де Ски" 10:12
Захарова объяснила бегство журналиста Цимбалюка "синдромом Бабченко-Гордона" 09:42
Daily Express: Путин переиграл ЕС, договорившись увеличить поставки газа в КНР 08:33
Облачно и морозно будет во вторник в Москве 08:16
Вирусолог Вознесенский оценил влияние COVID-19 на продолжительность жизни 07:40
Инфекционист рассказал, когда ждать конца пандемии COVID-19 07:26
Видео: В Хабаровске загорелся автобус с пассажирами 07:02
В 2022 году ВКС России получат два модернизированных ракетоносца Ту-160М 06:50
Власти США объявили новые правила приобретения огнестрельного оружия 06:35
На Сахалине несколько дорог закрыли из-за метели 05:56
Forbes: Состояние Илона Маска снова превысило 300 млрд долларов 05:42
В МИД КНР прокомментировали заявление лидеров пяти ядерных держав 05:27
В России в 2022 году представят единую вакцину от гриппа и COVID-19 04:46
Двое израильских военных погибли при крушении вертолета 04:22
Вильфанд: Снегопады пройдут 4-5 января в центральных регионах России 03:58
Пушков предупредил о последствиях воровства Украиной российского газа 03:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
04.01.2022 10:41
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: О поддержке туристических стартапов в Москве

Текст: Любовь Проценко
На российском туристическом рынке в 2021 году появилось несколько прорывных цифровых решений. Их представили участники Moscow Travel Factory - городской акселерационной программы для стартапов в сфере туризма и гостеприимства.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала: "Бесплатное обучение включает занятия, посвященные разным аспектам развития бизнеса. Одновременно участники работают с наставниками, презентуют свои решения на встречах с партнерами проекта - ведущими представителями туриндустрии и смежных сфер. В конечном счете программа направлена на то, чтобы предприниматели смогли вывести на рынок свои перспективные решения и расширить клиентскую базу".

В Москве построят новые спорткомплексы с катками

По итогам Moscow Travel Factory 2021 одним из самых успешных был признан проект, который исключает применение во время туристических экскурсий традиционного радиооборудования. В качестве альтернативы разработчик предлагает установить на смартфон гида специальное приложение, которое превратит его в передатчик. Слушателям также понадобятся гаджеты - телефон или планшет. Они выполнят роль приемников. Еще нужны будут собственные наушники, а рассказчику - гарнитура.

Благодаря новой технологии стриминга аудио от смартфона к смартфону для проведения экскурсии не требуется дополнительное оборудование, подключение к интернету или мобильная связь. Трансляция речи гида происходит в режиме реального времени.

Плюсы использования приложения очевидны: это не только гигиенично (в отличие от приборов массового пользования), но и выгодно для гида и туркомпаний, ведь можно не тратиться на покупку и обслуживание радиооборудования.

Основатель и генеральный директор компании "Турфон" Тимофей Окроев отметил отличную организацию и высокую эффективность MoscowTravel Factory. За время акселератора компания подписала десятки договоров, в том числе с ведущими музеями, круизными компаниями и туроператорами с мировым именем.

"Считаю, что на сегодня Moscow Travel Factory - лучшая площадка для стартапов в TravelTech, которые хотят быстро и эффективно проверить свои гипотезы, получить обратную связь от рынка, обрести ценные партнерства и заложить основу для своего роста и масштабирования", - отметил он.

Другая компания-финалист Moscow Travel Factory разработала веб-портал для продажи онлайн-услуг отелей. Проект призван не только обеспечить безопасность клиентов благодаря бесконтактной технологии, что особенно актуально в условиях пандемии, но и полностью заменить печатную информационную продукцию в отелях.

"Сервис позволяет гостю воспользоваться всеми услугами отеля, не выходя из номера. Оперативная связь с ресепшен, обслуживание номеров, такси - все в телефоне, ноутбуке или на планшете гостя в любое время суток и любой день недели. Наш проект дает возможность коммуникации на родном языке туриста из любой страны", - пояснил основатель и генеральный директор сервиса 2ROOMZ Сергей Левин.

Проект становится популярным в странах СНГ и Европы. По словам Сергея Левина, благодаря акселератору ему удалось завести много полезных знакомств с крупными игроками туристического рынка, а еще привлечь внимание инвесторов.

"Подача материала, площадки для проведения лекций, координация участников - все было на высшем уровне. Благодаря акселератору у нас появилась уверенность, что мы на правильном пути, ведь наш проект высоко оценили профессионалы рынка. И мы уверены, что энтузиазма, решительности и сил, полученных на Moscow Travel Factory, нам хватит надолго", - заключил Сергей.

Еще один финалист программы - компания-разработчик образовательной платформы для специалистов сферы услуг. С ее помощью слушатели обучаются качественному гостиничному сервису. Курсы соответствуют профессиональным стандартам, а преподавателями являются эксперты с большим опытом работы. По итогам участники получают государственное удостоверение о повышении квалификации.

"Уровень сервиса в отелях или гостиницах любой категории звездности должен быть на высоте, ведь именно на это в первую очередь обращают внимание туристы. Наша задача - вывести образовательную сферу гостеприимства на новый уровень, популяризировать ее среди молодежи", - рассказала сооснователь проекта Real Skills Ульяна Кибирева.

Наталья Сергунина: В начале 2022 года в Москве стартует прием заявок на гранты для кинематографистов

Ульяна - маркетолог и продюсер с большим международным опытом. В Moscow Travel Factoryона пришла с пониманием того, каким хочет видеть свой проект. Реализовать его мешало отсутствие менторской поддержки на старте. По словам девушки, ей хотелось получить мнение экспертов рынка, вспомогательные инструменты и консультации, как грамотно выстроить бизнес.

"Участвуя в программе, я получила гораздо больше, чем ожидала, - поддержку профессионального трекера, содержательные и мотивирующие встречи. Весь процесс обучения был организован на высочайшем уровне, во всем чувствовался безусловный профессионализм команды. Два месяца пролетели как один день, и было искренне жаль на финише расставаться с проектом Moscow Travel Factory", - поделилась она.

Ульяна также рассказала, что акселератор способствовал ее знакомству с новыми партнерами - представителями крупных российских компаний. В настоящее время с ними идут переговоры о сотрудничестве. Также компания Ульяны занялась разработкой платформы микрообразования. Запуск планируется во втором квартале 2022 года.

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 15 903 случая COVID-19 в 84 регионах
На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени произошел пожар
Захарова объяснила бегство журналиста Цимбалюка "синдромом Бабченко-Гордона"
Daily Express: Путин переиграл ЕС, договорившись увеличить поставки газа в КНР
СМИ: На юге Франции обнаружен новый штамм коронавируса
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Путин поручил продумать рост компенсаций на опасном производстве