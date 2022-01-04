Облачно и морозно будет во вторник в Москве

Минус 10 градусов в Москве и до минус 13 в Подмосковье - прогнозируют синоптики четвертого января.

Как сообщает сайт "Метеоновости", столичный регион вошел в так называемую барическую седловину, когда погода устойчивая, а все циклоны, способные принести значимые осадки и ветры, находятся далеко.

При облачной погоде небольшой снежок, тем не менее, пройдет в отдельных районах Москвы. Синоптики отмечают также, что атмосферное давление прогнозируется несколько ниже нормы, а геомагнитный фон - неустойчивый. Зато кислорода в воздухе будет более чем достаточно - как раз для прогулок.