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Рубрика: Общество

Облачно и морозно будет во вторник в Москве

Текст: Ирина Рыбникова

Минус 10 градусов в Москве и до минус 13 в Подмосковье - прогнозируют синоптики четвертого января.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Синоптики предупредили москвичей о снегопаде

Как сообщает сайт "Метеоновости", столичный регион вошел в так называемую барическую седловину, когда погода устойчивая, а все циклоны, способные принести значимые осадки и ветры, находятся далеко.

При облачной погоде небольшой снежок, тем не менее, пройдет в отдельных районах Москвы. Синоптики отмечают также, что атмосферное давление прогнозируется несколько ниже нормы, а геомагнитный фон - неустойчивый. Зато кислорода в воздухе будет более чем достаточно - как раз для прогулок.

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