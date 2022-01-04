Синоптики предупредили москвичей о снегопаде

Центр погоды "Фобос" предупредил москвичей о сильных снегопадах, гололеде, снежных заносах, которые ожидаются в столице в среду, пятого января. Обильные осадки и усиление ветра принесет в город активный атлантический циклон.

Как сообщил метеоролог Евгений Тишковец, в этот день может выпасть до 25 процентов от месячной нормы осадков. "Порывы ветра будут достигать штормовых значений - до 20 м/с, а видимость уменьшится до 1 км и менее, на проводах и ветвях деревьев - налипание мокрого снега. Сугробы вырастут с 26 до 30 см", - написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Во время непогоды, по данным метеоролога, на уличных термометрах будет от -2 до +3 градусов. А давление упадет ниже многолетних значений и составит 725 мм рт. ст.