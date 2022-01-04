СК возбудил дело после гибели трех человек при пожаре в Москве

Столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар случился минувшей ночью на Кавказском бульваре. В квартире в момент возгорания находились две женщины и мужчина. Женщины сгорели, мужчина попытался спастись и выпрыгнул из окна. Горящая квартира находилась на пятом этаже, при падении он получил травмы, не совместимые с жизнью.

Как говорят эксперты, которые ищут очаг возгорания, квартира была сильно захламлена мусором, поэтому огонь распространялся очень быстро. Уголовное дело возбуждено по статье 109, ч. 3 - "Причинение смерти по неосторожности".