Собянин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Москвы

Московский транспорт через несколько лет станет одним из самых комфортных, надежных и быстрых среди мировых столиц. Этому поспособствует та большая работа, что ведется в городе, не останавливаясь даже в разгар пандемии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Градоначальник напомнил, что в 2021 году были открыты 12 новых станций Большой кольцевой линии, и недалек тот день, когда самое протяженное в мире метрокольцо сомкнется полностью. Но и частично построенной линией сегодня уже пользуются более 500 тысяч человек. А были сомнения, нужно ли столице еще одно метрокольцо, признается Собянин.

В ушедшем году в Москве открыли 8 новых вокзалов на действующих и будущих диаметрах МЦД. По уровню комфорта они не уступают классическим вокзалам и станциям метро, а некоторые из них, например, Аминьевская, станут крупнейшими пересадочными узлами по пути в Москву. "И впервые за последние 100 лет в Москве был открыт новый железнодорожный вокзал дальнего следования", - уточнил мэр. Это "Восточный", на строительство которого понадобился всего лишь год.

Также Собянин добавил, что улично-дорожная сеть столицы за год приросла на 90 километров новых дорог, 34 моста и эстакады и 20 пешеходных переходов. А строительство Северо-Восточной хорды вышло на финишную прямую. "На 2022 год у нас такие же большие планы по строительству метро, МЦД и дорог для москвичей", - пообещал градоначальник.