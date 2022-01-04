В ивановской квартире найдены тела четырех человек

Ивановская полиция начала проверку обстоятельств гибели четырех человек. Их тела обнаружены в запертой квартире города Тейково.

- Четыре тела обнаружены в квартире на улице Социалистической. Дверь была заперта изнутри, ее вскрыли. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, причина гибели людей будет установлена в ходе проверки. На всякий случай вызвали туда и газовщиков, - рассказал "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.

Собственную проверку массовой гибели людей в Тейково начал и Следственный комитет России - его сотрудники также работают на месте происшествия.