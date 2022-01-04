В Москве образовались очереди из отдыхающих

Чтобы попасть на какой-либо развлекательный объект на ВДХН, 4 января нужно было простоять в очереди не меньше часа. Очевидцы сообщают о том, что очереди есть во все павильоны выставки, в Москвариум и даже на горку.

Столпотворение наблюдается и на центральных улицах Москвы. Очень много народу на Тверской, Никольской, Арбате и других знаковых столичных улицах.

Впрочем, завсегдатаи уличных прогулок по Москве говорят, что сегодня еще терпимо - в самые первые дни наступившего года в центре Города вообще было не протолкнуться.