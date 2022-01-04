В Подмосковье объявлено экстренное предупреждение из-за метели

5 января в Московской области сильно ухудшится погода. Областной главк МЧС объявил экстренное предупреждение на этот день - из-за сильного ветра, метели и гололеда.

Как сообщается на сайте ведомства, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, а из-за обильного снегопада на дорогах образуются снежные заносы.

Спасатели советуют по возможности отказаться от личного транспорта, а если это невозможно - то соблюдать дистанцию и скоростной режим. Жителей Подмосковья также предупредили о возможных перебоях с электроэнергией - сильный ветер и влажный снег могут порвать провода, особенно в отдаленных сельских территориях.