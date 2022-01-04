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04.01.2022 16:40
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье при пожаре в жилом доме погибли три человека

Текст: Иван Егоров

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме в поселке Светлые Горы Красногорского городского округа. Днем 4 января в двухэтажном многоквартирном доме произошел пожар в одной из квартир. После тушения огня, который охватил почти весь второй этаж, пожарные обнаружили тела трех человек.

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Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, по поручению областного прокурора Сергея Забатурина на место происшествия выехал заместитель Красногорского городского прокурора Александр Москальчук. В время прокурорской проверки должны быть установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Также будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства.

Кроме того, Красногорская городская прокуратура взяла на контроль соблюдение жилищных прав остальных жильцов, проживающих в доме, где произошел пожар.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Красногорск

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