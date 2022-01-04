В Воронеже 11 человек пострадали при наезде автобуса на ограждение

Воронежская полиция работает на месте аварии рейсового автобуса, в которой пострадали 11 человек.

В 13:20 автобус ЛиАЗ с 14 пассажирами врезался в бетонное ограждение виадука. Столкновение с полуметровой бетонной конструкцией привело к тому, что у автомобиля оторвалось правое переднее колесо.

- За медицинской помощью обратились 11 человек, в том числе 38-летний водитель, - сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.