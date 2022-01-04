Вильфанд: Снегопады пройдут 4-5 января в центральных регионах России

В Центральный федеральный округ 4-5 января придут снегопады и метели. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, во вторник во всем Центральном Черноземье, Тамбовской, Воронежской, Липецкой областях будут сильный снег и метель. В среду, 5 января, "эти удовольствия" дойдут до Тверской, Московской и Ивановской областей.

Сильные осадки и ветер ожидают жителей юга европейской части России, предупредил метеоролог. В ближайшие пять дней здесь температура будет выше нормы на 4-6 градусов, но во вторник на всем Северном Кавказе, в Краснодарском крае, Крыму будет "заметная непогода".

В Крыму прогнозируются дождь и ветер до 20 м/с. В Ростовской и Волгоградской области, а также в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. На Черноморском побережье ветер будет до 25 м/с 4 января, сообщил Вильфанд.

Непогода в Краснодарском крае будет сопровождаться грозой. Вильфанд объяснил: температура высокая у поверхности земли, а на высоте 2-4 километров идет заток холодного воздуха, и создаются условия для грозовой деятельности. Синоптик отметил, что эта необычная и опасная ситуация коснется большинства районов, исключая Сочи.