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Рубрика: Общество

Вильфанд: Снегопады пройдут 4-5 января в центральных регионах России

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

В Центральный федеральный округ 4-5 января придут снегопады и метели. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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По его словам, во вторник во всем Центральном Черноземье, Тамбовской, Воронежской, Липецкой областях будут сильный снег и метель. В среду, 5 января, "эти удовольствия" дойдут до Тверской, Московской и Ивановской областей.

Сильные осадки и ветер ожидают жителей юга европейской части России, предупредил метеоролог. В ближайшие пять дней здесь температура будет выше нормы на 4-6 градусов, но во вторник на всем Северном Кавказе, в Краснодарском крае, Крыму будет "заметная непогода".

В Крыму прогнозируются дождь и ветер до 20 м/с. В Ростовской и Волгоградской области, а также в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. На Черноморском побережье ветер будет до 25 м/с 4 января, сообщил Вильфанд.

Непогода в Краснодарском крае будет сопровождаться грозой. Вильфанд объяснил: температура высокая у поверхности земли, а на высоте 2-4 километров идет заток холодного воздуха, и создаются условия для грозовой деятельности. Синоптик отметил, что эта необычная и опасная ситуация коснется большинства районов, исключая Сочи.

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