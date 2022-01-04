Виновные в гибели людей продавцы контрафактного спирта отправлены в СИЗО

Во вторник Балашихинский городской суд отправил под стражу в СИЗО двух местных жителей, по вине которых контрафактным алкоголем на смерть отравились три человека.

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, с учетом позиции прокурора суд избрал в отношении 45-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 марта 2022 года. На этот же срок суд заключил под стражу второго фигуранта - 1988 года рождения. Как уточнила Григорьева, обоим предъявлены обвинения в сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей смерть трех человек.

По данным подмосковного главка СК, 2 января в одной из квартир в Балашихе был обнаружен мужчина без признаков жизни. Там же находился и его знакомый в бессознательном состоянии. В этот же день в соседнем Реутове в квартире мертвыми были обнаружены муж и жена. Все погибшие умерли от отравления неизвестным веществом. И в первом, и во втором случае оперативники обнаружили в квартирах пятилитровые канистры со спиртосодержащей жидкостью. Было установлено, что якобы чистый "медицинский спирт" на Новый год был куплен в одном и том же месте в Балашихе. Уже 3 января были задержаны и продавец и производитель отравы, которые также оказались жителями Балашихи. Предварительно установлено, что под видом питьевого спирта они продавали антисептическую жидкость.