Ковидные госпитали Хабаровского края получат новые аппараты ИВЛ

Новые аппараты искусственной вентиляции легких поступят в больницы Хабаровского края в этом году. Речь идет прежде всего о тех медучреждениях, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, сообщил во вторник глава региона Михаил Дегтярев.

"Такое решение было принято правительством России в конце 2021-го. Ведь во время пандемии фиксируется колоссальный износ жизненно важного оборудования", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

На закупку новых аппаратов ИВЛ для хабаровских ковид-госпиталей из федерального бюджета выделено 189 миллионов рублей.

"Выражаю слова благодарности федеральному центру и министру здравоохранения России Михаилу Альбертовичу Мурашко за своевременную помощь", - добавил Михаил Дегтярев.

Согласно последним данным регионального минздрава, с начала пандемии в крае заболели коронавирусом свыше 126 тысяч человек, 1246 скончались. Прививку от опасной болезни сделали более 527 тысяч жителей, ревакцинировались - свыше 71 тысячи. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превышает 67 процентов.