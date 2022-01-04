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04.01.2022 10:12
Рубрика: Общество

Ковидные госпитали Хабаровского края получат новые аппараты ИВЛ

Текст: Ольга Коваль

Новые аппараты искусственной вентиляции легких поступят в больницы Хабаровского края в этом году. Речь идет прежде всего о тех медучреждениях, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, сообщил во вторник глава региона Михаил Дегтярев.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Такое решение было принято правительством России в конце 2021-го. Ведь во время пандемии фиксируется колоссальный износ жизненно важного оборудования", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

На закупку новых аппаратов ИВЛ для хабаровских ковид-госпиталей из федерального бюджета выделено 189 миллионов рублей.

"Выражаю слова благодарности федеральному центру и министру здравоохранения России Михаилу Альбертовичу Мурашко за своевременную помощь", - добавил Михаил Дегтярев.

Согласно последним данным регионального минздрава, с начала пандемии в крае заболели коронавирусом свыше 126 тысяч человек, 1246 скончались. Прививку от опасной болезни сделали более 527 тысяч жителей, ревакцинировались - свыше 71 тысячи. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превышает 67 процентов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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