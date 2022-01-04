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Рубрика: Происшествия

На Сахалине несколько дорог закрыли из-за метели

Текст: Ольга Коваль

В Сахалинской области из-за метели закрыли несколько участков автотрасс. Проезд ограничен на дорогах, ведущих из села Чехов в город Томари, из села Огоньки в Невельск и из Невельска в села Калинино и Шебунино.

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В ночь на вторник большая часть острова оказалась под влиянием циклона, который принес с собой снег и сильный ветер. Накануне была закрыта паромная переправа Ванино - Холмск, связывающая Сахалин с материком. Аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде.

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