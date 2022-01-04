На Сахалине несколько дорог закрыли из-за метели

В Сахалинской области из-за метели закрыли несколько участков автотрасс. Проезд ограничен на дорогах, ведущих из села Чехов в город Томари, из села Огоньки в Невельск и из Невельска в села Калинино и Шебунино.

В региональном главке МЧС автолюбителям рекомендовали воздержаться от поездок по этим направлениям, а при планировании маршрута учитывать погодные условия.

В ночь на вторник большая часть острова оказалась под влиянием циклона, который принес с собой снег и сильный ветер. Накануне была закрыта паромная переправа Ванино - Холмск, связывающая Сахалин с материком. Аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде.