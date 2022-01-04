Следственный комитет проверяет ситуацию с зажатым льдами судном

В Восточном межрегиональном СУТ СК России началась доследственная проверка по факту происшествия с грузовым судном "Григорий Ловцов".

Занимается ею следственный отдел Комсомольска-на-Амуре.

Вот что известно о ЧП на этот момент. Вечером 4 января грузовое судно "Григорий Ловцов", находясь в акватории Охотского моря, в 20 км от Шантарских островов, было зажато льдами. В результате оно не смогло самостоятельно передвигаться. На борту 8 членов экипажа. На место происшествия направлена спасательная группа МЧС России.

В СК рассказали, что уже проводятся "проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего".

По результатам проверки будет принято процессуальное решение - возбуждать уголовное дело или нет.