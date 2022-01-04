Стать резидентом свободного порта Владивосток будет проще

Чтобы получить статус резидента свободного порта Владивосток, достаточно будет внести 500 тысяч рублей. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Минимальный объем капвложений, необходимый для получения статуса резидента свободного порта Владивосток, снижен с 5 миллионов до 500 тысяч рублей​​​", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Такая мера позволит привлечь дополнительные инвестиции в развитие территории, надеются в правительстве.

Федеральный закон "О свободном порте Владивосток" принят в 2015 году. Свободный порт пользуется особыми режимами таможенного, налогового и административного регулирования. В его состав входят 16 муниципальных образований Приморского края, Ванинский и Советско-Гаванский муниципальные районы в Хабаровском крае, Корсаковский и Углегорский городские округа в Сахалинской области, городской округ Певек в Чукотском автономном округе и городской округ Петропавловск-Камчатский в Камчатском крае.