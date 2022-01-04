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03.01.2022 21:42
Рубрика: Экономика

В Бурятии организовали вертолетные экскурсии

Текст: Ольга Коваль
Власти Бурятии объявили о запуске коммерческих вертолетных экскурсий из Улан-Удэ в местные заповедники и туристические районы соседней Иркутской области.
Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятия Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятия
Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятия

Первый ознакомительный полет на Ми-8АМТ над столицей республики состоялся в преддверии Нового года. Пассажирами этого рейса стали туроператоры, которым предстоит разработать программу воздушных путешествий.

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Старт продаж вертолетных туров намечен на февраль. Гостям региона собираются предложить поездки в Усть-Баргузин, неподалеку от которого располагаются Забайкальский национальный парк и Баргузинский заповедник, на остров Ольхон и в популярный у любителей горнолыжного спорта Байкальск.

Работать на маршрутах будет авиакомпания "Баргузин", которая в ноябре прошлого года получила сертификат коммерческого перевозчика. Ее авиапарк - один из самых современных среди компаний, оказывающих вертолетные услуги. Средний "возраст" воздушных судов не превышает трех лет.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятия

"В авиакомпании сформирован полный штат пилотов и технического персонала, имеющих необходимую квалификацию. К перевозке пассажиров будем привлекать именно тех летчиков, которые прошли соответствующее обучение, курсы повышения квалификации. И основное требование, которое мы выдвигаем - безопасность при выполнении полетов", - заверил директор АО "АК "Баргузин" Анатолий Нимаев.

Он добавил, что стоимость путешествия, например, в Байкальск и обратно составит примерно шесть тысяч рублей с человека. По дальневосточным меркам, сумма вполне приемлемая.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятия

Власти рассчитывают, что благодаря сотрудничеству с авиакомпанией гости и жители республики смогут побывать в самых отдаленных и живописных уголках, куда наземным транспортом не добраться.

"У нас есть труднодоступные места с уникальной флорой и фауной, которую оберегают руководители и инспекторы особо охраняемых природных территорий. И всю эту красоту нужно показать нашим многочисленным туристам и населению", - подчеркнул зампред правительства Республики Бурятия Иван Альхеев.

Кстати

Туризм - одна из главных отраслей экономики Бурятии. В основном путешественники едут сюда, чтобы полюбоваться красотами Байкала. Любителей активного отдыха привлекают горы Восточного Саяна, Тункинская долина, уникальные заповедники. Помимо этого, республика является центром буддизма России. Гости стремятся посетить Иволгинский дацан, где находится мировая реликвия - нетленное тело Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова.

До начала пандемии в Бурятию ежегодно приезжали до 600 тысяч человек. В 2020 году в регионе запустили чартерную программу. За три сезона здесь смогли побывать почти пять тысяч туристов из разных уголков России.

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