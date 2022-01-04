В сахалинском Углегорске три человека погибли при пожаре

Ночью 4 января в сахалинском городе Углегорске сгорел двухэтажный деревянный дом, расположенный на улице Войтинского. Во время тушения пожара огнеборцы нашли тела трех погибших, еще двух человек удалось спасти.

Как сообщили в пресс-службе областного главка МЧС, здание было расселено. Почему в нем проживали люди, придется выяснять правоохранителям.

Прокуратура уже начала проверку, в ходе которой оценит работу чиновников, ответственных за расселение и снос зданий, признанных аварийными.

"Кроме того, будет проверено соблюдение прав собственников и жильцов помещений в таких домах", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Также на контроле прокуратуры находится ход расследования уголовного дела, возбужденного региональным СУ СК по статье о причинении смерти по неосторожности.