За сутки в России подтверждено 15 903 случая COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1967
- 2 Санкт-Петербург 1297
- 3 Московская область 974
- 4 Челябинская область 431
- 5 Краснодарский край 428
- 6 Свердловская область 421
- 7 Пермский край 380
- 8 Красноярский край 348
- 9 Алтайский край 331
- 10 Приморский край 329
- 11 Иркутская область 304
- 12 Ленинградская область 299
- 13 Омская область 285
- 14 Новосибирская область 285
- 15 Кемеровская область 280
- 16 Ростовская область 277
- 17 Хабаровский край 274
- 18 Республика Башкортостан 239
- 19 Ставропольский край 238
- 20 Самарская область 219
- 21 Саратовская область 217
- 22 Владимирская область 215
- 23 Волгоградская область 212
- 24 Тульская область 211
- 25 Пензенская область 209
- 26 Ярославская область 205
- 27 Воронежская область 205
- 28 Кировская область 190
- 29 Брянская область 181
- 30 Тверская область 181
- 31 Тюменская область 180
- 32 Архангельская область 171
- 33 Астраханская область 162
- 34 Тамбовская область 147
- 35 Калининградская область 142
- 36 Белгородская область 136
- 37 Новгородская область 135
- 38 Амурская область 135
- 39 Республика Бурятия 135
- 40 Ивановская область 128
- 41 Томская область 125
- 42 Липецкая область 116
- 43 Курганская область 108
- 44 Калужская область 105
- 45 Оренбургская область 105
- 46 Республика Коми 101
- 47 Псковская область 99
- 48 Орловская область 95
- 49 Забайкальский край 93
- 50 Республика Татарстан 93
- 51 Рязанская область 92
- 52 Мурманская область 90
- 53 Кабардино-Балкарская Республика 90
- 54 Республика Дагестан 90
- 55 Ульяновская область 88
- 56 Республика Крым 84
- 57 Нижегородская область 84
- 58 Вологодская область 83
- 59 Ханты-Мансийский автономный округ 74
- 60 Курская область 72
- 61 Республика Северная Осетия-Алания 71
- 62 Республика Саха (Якутия) 70
- 63 Республика Адыгея 68
- 64 Карачаево-Черкесская Республика 62
- 65 Удмуртская Республика 62
- 66 Севастополь 59
- 67 Республика Мордовия 59
- 68 Республика Ингушетия 58
- 69 Республика Чувашия 50
- 70 Сахалинская область 45
- 71 Чеченская Республика 43
- 72 Республика Хакасия 41
- 73 Республика Марий Эл 40
- 74 Смоленская область 37
- 75 Костромская область 31
- 76 Республика Карелия 27
- 77 Еврейская автономная область 24
- 78 Республика Алтай 15
- 79 Республика Калмыкия 15
- 80 Ямало-Ненецкий автономный округ 13
- 81 Камчатский край 9
- 82 Республика Тыва 8
- 83 Магаданская область 5
- 84 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 570 212 случаев (+0,15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Ямало-Ненецкий автономный округ 0,02%
- 3. Республика Карелия, Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,03%
За последние сутки подтверждено 834 смерти:
- Москва 68
- Санкт-Петербург 63
- Московская область 44
- Красноярский край 36
- Ростовская область 29
- Челябинская область 27
- Алтайский край 26
- Нижегородская область 24
- Свердловская область 23
- Воронежская область 22
- Республика Крым 21
- Республика Чувашия 20
- Самарская область 19
- Пензенская область 17
- Брянская область 16
- Волгоградская область 16
- Тюменская область 15
- Иркутская область 15
- Краснодарский край 14
- Рязанская область 13
- Тульская область 13
- Омская область 13
- Ярославская область 12
- Ставропольский край 12
- Новосибирская область 12
- Саратовская область 11
- Ульяновская область 11
- Ивановская область 10
- Вологодская область 10
- Пермский край 9
- Липецкая область 8
- Смоленская область 8
- Тверская область 8
- Астраханская область 8
- Республика Татарстан 7
- Оренбургская область 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 7
- Республика Хакасия 7
- Республика Бурятия 7
- Курская область 6
- Тамбовская область 6
- Ленинградская область 6
- Забайкальский край 6
- Белгородская область 5
- Владимирская область 5
- Орловская область 5
- Мурманская область 5
- Кабардино-Балкарская Республика 5
- Республика Мордовия 5
- Кемеровская область 5
- Приморский край 5
- Калужская область 4
- Костромская область 4
- Новгородская область 4
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Республика Башкортостан 4
- Сахалинская область 4
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 3
- Псковская область 3
- Республика Адыгея 3
- Севастополь 3
- Республика Дагестан 3
- Удмуртская Республика 3
- Хабаровский край 3
- Чеченская Республика 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Республика Калмыкия 1
- Республика Ингушетия 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Курганская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Камчатский край 1
За весь период по России умерло 312 187 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 071 человек:
- Москва 2274
- Иркутская область 1944
- Московская область 1403
- Самарская область 1346
- Воронежская область 1331
- Санкт-Петербург 1223
- Нижегородская область 1016
- Омская область 994
- Владимирская область 803
- Алтайский край 734
- Пермский край 691
- Пензенская область 647
- Смоленская область 643
- Ленинградская область 597
- Краснодарский край 564
- Ростовская область 524
- Свердловская область 519
- Челябинская область 417
- Красноярский край 416
- Томская область 416
- Ставропольский край 411
- Республика Башкортостан 383
- Астраханская область 381
- Хабаровский край 362
- Кемеровская область 341
- Новосибирская область 322
- Амурская область 318
- Оренбургская область 317
- Ивановская область 304
- Ярославская область 304
- Кировская область 264
- Вологодская область 250
- Тюменская область 215
- Приморский край 212
- Волгоградская область 205
- Тульская область 198
- Забайкальский край 194
- Тамбовская область 184
- Калининградская область 180
- Белгородская область 179
- Архангельская область 167
- Республика Мордовия 152
- Рязанская область 146
- Удмуртская Республика 143
- Брянская область 141
- Калужская область 135
- Республика Бурятия 125
- Курская область 115
- Саратовская область 113
- Ханты-Мансийский автономный округ 110
- Ямало-Ненецкий автономный округ 105
- Ульяновская область 97
- Курганская область 97
- Кабардино-Балкарская Республика 92
- Республика Крым 87
- Республика Дагестан 86
- Орловская область 83
- Республика Ингушетия 79
- Республика Хакасия 78
- Республика Адыгея 64
- Республика Татарстан 59
- Псковская область 58
- Чеченская Республика 56
- Мурманская область 55
- Республика Карелия 54
- Камчатский край 54
- Республика Чувашия 42
- Республика Северная Осетия - Алания 41
- Республика Тыва 39
- Липецкая область 38
- Карачаево-Черкесская Республика 38
- Республика Саха (Якутия) 38
- Республика Коми 33
- Магаданская область 32
- Тверская область 31
- Республика Марий Эл 28
- Сахалинская область 27
- Новгородская область 26
- Республика Алтай 22
- Республика Калмыкия 17
- Севастополь 11
- Еврейская автономная область 11
- Костромская область 9
- Ненецкий автономный округ 7
- Чукотский автономный округ 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 575 147.