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04.01.2022 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 15 903 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 15 903 случая COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,5% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1967
  • 2 Санкт-Петербург 1297
  • 3 Московская область 974
  • 4 Челябинская область 431
  • 5 Краснодарский край 428
  • 6 Свердловская область 421
  • 7 Пермский край 380
  • 8 Красноярский край 348
  • 9 Алтайский край 331
  • 10 Приморский край 329
  • 11 Иркутская область 304
  • 12 Ленинградская область 299
  • 13 Омская область 285
  • 14 Новосибирская область 285
  • 15 Кемеровская область 280
  • 16 Ростовская область 277
  • 17 Хабаровский край 274
  • 18 Республика Башкортостан 239
  • 19 Ставропольский край 238
  • 20 Самарская область 219
  • 21 Саратовская область 217
  • 22 Владимирская область 215
  • 23 Волгоградская область 212
  • 24 Тульская область 211
  • 25 Пензенская область 209
  • 26 Ярославская область 205
  • 27 Воронежская область 205
  • 28 Кировская область 190
  • 29 Брянская область 181
  • 30 Тверская область 181
  • 31 Тюменская область 180
  • 32 Архангельская область 171
  • 33 Астраханская область 162
  • 34 Тамбовская область 147
  • 35 Калининградская область 142
  • 36 Белгородская область 136
  • 37 Новгородская область 135
  • 38 Амурская область 135
  • 39 Республика Бурятия 135
  • 40 Ивановская область 128
  • 41 Томская область 125
  • 42 Липецкая область 116
  • 43 Курганская область 108
  • 44 Калужская область 105
  • 45 Оренбургская область 105
  • 46 Республика Коми 101
  • 47 Псковская область 99
  • 48 Орловская область 95
  • 49 Забайкальский край 93
  • 50 Республика Татарстан 93
  • 51 Рязанская область 92
  • 52 Мурманская область 90
  • 53 Кабардино-Балкарская Республика 90
  • 54 Республика Дагестан 90
  • 55 Ульяновская область 88
  • 56 Республика Крым 84
  • 57 Нижегородская область 84
  • 58 Вологодская область 83
  • 59 Ханты-Мансийский автономный округ 74
  • 60 Курская область 72
  • 61 Республика Северная Осетия-Алания 71
  • 62 Республика Саха (Якутия) 70
  • 63 Республика Адыгея 68
  • 64 Карачаево-Черкесская Республика 62
  • 65 Удмуртская Республика 62
  • 66 Севастополь 59
  • 67 Республика Мордовия 59
  • 68 Республика Ингушетия 58
  • 69 Республика Чувашия 50
  • 70 Сахалинская область 45
  • 71 Чеченская Республика 43
  • 72 Республика Хакасия 41
  • 73 Республика Марий Эл 40
  • 74 Смоленская область 37
  • 75 Костромская область 31
  • 76 Республика Карелия 27
  • 77 Еврейская автономная область 24
  • 78 Республика Алтай 15
  • 79 Республика Калмыкия 15
  • 80 Ямало-Ненецкий автономный округ 13
  • 81 Камчатский край 9
  • 82 Республика Тыва 8
  • 83 Магаданская область 5
  • 84 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 570 212 случаев (+0,15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Ямало-Ненецкий автономный округ 0,02%
  • 3. Республика Карелия, Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,03%
За последние сутки подтверждено 834 смерти:
  1. Москва 68
  2. Санкт-Петербург 63
  3. Московская область 44
  4. Красноярский край 36
  5. Ростовская область 29
  6. Челябинская область 27
  7. Алтайский край 26
  8. Нижегородская область 24
  9. Свердловская область 23
  10. Воронежская область 22
  11. Республика Крым 21
  12. Республика Чувашия 20
  13. Самарская область 19
  14. Пензенская область 17
  15. Брянская область 16
  16. Волгоградская область 16
  17. Тюменская область 15
  18. Иркутская область 15
  19. Краснодарский край 14
  20. Рязанская область 13
  21. Тульская область 13
  22. Омская область 13
  23. Ярославская область 12
  24. Ставропольский край 12
  25. Новосибирская область 12
  26. Саратовская область 11
  27. Ульяновская область 11
  28. Ивановская область 10
  29. Вологодская область 10
  30. Пермский край 9
  31. Липецкая область 8
  32. Смоленская область 8
  33. Тверская область 8
  34. Астраханская область 8
  35. Республика Татарстан 7
  36. Оренбургская область 7
  37. Ханты-Мансийский автономный округ 7
  38. Республика Хакасия 7
  39. Республика Бурятия 7
  40. Курская область 6
  41. Тамбовская область 6
  42. Ленинградская область 6
  43. Забайкальский край 6
  44. Белгородская область 5
  45. Владимирская область 5
  46. Орловская область 5
  47. Мурманская область 5
  48. Кабардино-Балкарская Республика 5
  49. Республика Мордовия 5
  50. Кемеровская область 5
  51. Приморский край 5
  52. Калужская область 4
  53. Костромская область 4
  54. Новгородская область 4
  55. Республика Северная Осетия - Алания 4
  56. Республика Башкортостан 4
  57. Сахалинская область 4
  58. Республика Карелия 3
  59. Республика Коми 3
  60. Псковская область 3
  61. Республика Адыгея 3
  62. Севастополь 3
  63. Республика Дагестан 3
  64. Удмуртская Республика 3
  65. Хабаровский край 3
  66. Чеченская Республика 2
  67. Кировская область 2
  68. Республика Алтай 2
  69. Республика Саха (Якутия) 2
  70. Республика Калмыкия 1
  71. Республика Ингушетия 1
  72. Карачаево-Черкесская Республика 1
  73. Курганская область 1
  74. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  75. Камчатский край 1

За весь период по России умерло 312 187 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 071 человек:
  1. Москва 2274
  2. Иркутская область 1944
  3. Московская область 1403
  4. Самарская область 1346
  5. Воронежская область 1331
  6. Санкт-Петербург 1223
  7. Нижегородская область 1016
  8. Омская область 994
  9. Владимирская область 803
  10. Алтайский край 734
  11. Пермский край 691
  12. Пензенская область 647
  13. Смоленская область 643
  14. Ленинградская область 597
  15. Краснодарский край 564
  16. Ростовская область 524
  17. Свердловская область 519
  18. Челябинская область 417
  19. Красноярский край 416
  20. Томская область 416
  21. Ставропольский край 411
  22. Республика Башкортостан 383
  23. Астраханская область 381
  24. Хабаровский край 362
  25. Кемеровская область 341
  26. Новосибирская область 322
  27. Амурская область 318
  28. Оренбургская область 317
  29. Ивановская область 304
  30. Ярославская область 304
  31. Кировская область 264
  32. Вологодская область 250
  33. Тюменская область 215
  34. Приморский край 212
  35. Волгоградская область 205
  36. Тульская область 198
  37. Забайкальский край 194
  38. Тамбовская область 184
  39. Калининградская область 180
  40. Белгородская область 179
  41. Архангельская область 167
  42. Республика Мордовия 152
  43. Рязанская область 146
  44. Удмуртская Республика 143
  45. Брянская область 141
  46. Калужская область 135
  47. Республика Бурятия 125
  48. Курская область 115
  49. Саратовская область 113
  50. Ханты-Мансийский автономный округ 110
  51. Ямало-Ненецкий автономный округ 105
  52. Ульяновская область 97
  53. Курганская область 97
  54. Кабардино-Балкарская Республика 92
  55. Республика Крым 87
  56. Республика Дагестан 86
  57. Орловская область 83
  58. Республика Ингушетия 79
  59. Республика Хакасия 78
  60. Республика Адыгея 64
  61. Республика Татарстан 59
  62. Псковская область 58
  63. Чеченская Республика 56
  64. Мурманская область 55
  65. Республика Карелия 54
  66. Камчатский край 54
  67. Республика Чувашия 42
  68. Республика Северная Осетия - Алания 41
  69. Республика Тыва 39
  70. Липецкая область 38
  71. Карачаево-Черкесская Республика 38
  72. Республика Саха (Якутия) 38
  73. Республика Коми 33
  74. Магаданская область 32
  75. Тверская область 31
  76. Республика Марий Эл 28
  77. Сахалинская область 27
  78. Новгородская область 26
  79. Республика Алтай 22
  80. Республика Калмыкия 17
  81. Севастополь 11
  82. Еврейская автономная область 11
  83. Костромская область 9
  84. Ненецкий автономный округ 7
  85. Чукотский автономный округ 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 575 147.

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