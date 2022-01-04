За сутки в России подтверждено 15 903 случая COVID-19 в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,5% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1967

2 Санкт-Петербург 1297

3 Московская область 974

4 Челябинская область 431

5 Краснодарский край 428

6 Свердловская область 421

7 Пермский край 380

8 Красноярский край 348

9 Алтайский край 331

10 Приморский край 329

11 Иркутская область 304

12 Ленинградская область 299

13 Омская область 285

14 Новосибирская область 285

15 Кемеровская область 280

16 Ростовская область 277

17 Хабаровский край 274

18 Республика Башкортостан 239

19 Ставропольский край 238

20 Самарская область 219

21 Саратовская область 217

22 Владимирская область 215

23 Волгоградская область 212

24 Тульская область 211

25 Пензенская область 209

26 Ярославская область 205

27 Воронежская область 205

28 Кировская область 190

29 Брянская область 181

30 Тверская область 181

31 Тюменская область 180

32 Архангельская область 171

33 Астраханская область 162

34 Тамбовская область 147

35 Калининградская область 142

36 Белгородская область 136

37 Новгородская область 135

38 Амурская область 135

39 Республика Бурятия 135

40 Ивановская область 128

41 Томская область 125

42 Липецкая область 116

43 Курганская область 108

44 Калужская область 105

45 Оренбургская область 105

46 Республика Коми 101

47 Псковская область 99

48 Орловская область 95

49 Забайкальский край 93

50 Республика Татарстан 93

51 Рязанская область 92

52 Мурманская область 90

53 Кабардино-Балкарская Республика 90

54 Республика Дагестан 90

55 Ульяновская область 88

56 Республика Крым 84

57 Нижегородская область 84

58 Вологодская область 83

59 Ханты-Мансийский автономный округ 74

60 Курская область 72

61 Республика Северная Осетия-Алания 71

62 Республика Саха (Якутия) 70

63 Республика Адыгея 68

64 Карачаево-Черкесская Республика 62

65 Удмуртская Республика 62

66 Севастополь 59

67 Республика Мордовия 59

68 Республика Ингушетия 58

69 Республика Чувашия 50

70 Сахалинская область 45

71 Чеченская Республика 43

72 Республика Хакасия 41

73 Республика Марий Эл 40

74 Смоленская область 37

75 Костромская область 31

76 Республика Карелия 27

77 Еврейская автономная область 24

78 Республика Алтай 15

79 Республика Калмыкия 15

80 Ямало-Ненецкий автономный округ 13

81 Камчатский край 9

82 Республика Тыва 8

83 Магаданская область 5

84 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 570 212 случаев (+0,15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Ямало-Ненецкий автономный округ 0,02%

3. Республика Карелия, Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,03% За последние сутки подтверждено 834 смерти: Москва 68 Санкт-Петербург 63 Московская область 44 Красноярский край 36 Ростовская область 29 Челябинская область 27 Алтайский край 26 Нижегородская область 24 Свердловская область 23 Воронежская область 22 Республика Крым 21 Республика Чувашия 20 Самарская область 19 Пензенская область 17 Брянская область 16 Волгоградская область 16 Тюменская область 15 Иркутская область 15 Краснодарский край 14 Рязанская область 13 Тульская область 13 Омская область 13 Ярославская область 12 Ставропольский край 12 Новосибирская область 12 Саратовская область 11 Ульяновская область 11 Ивановская область 10 Вологодская область 10 Пермский край 9 Липецкая область 8 Смоленская область 8 Тверская область 8 Астраханская область 8 Республика Татарстан 7 Оренбургская область 7 Ханты-Мансийский автономный округ 7 Республика Хакасия 7 Республика Бурятия 7 Курская область 6 Тамбовская область 6 Ленинградская область 6 Забайкальский край 6 Белгородская область 5 Владимирская область 5 Орловская область 5 Мурманская область 5 Кабардино-Балкарская Республика 5 Республика Мордовия 5 Кемеровская область 5 Приморский край 5 Калужская область 4 Костромская область 4 Новгородская область 4 Республика Северная Осетия - Алания 4 Республика Башкортостан 4 Сахалинская область 4 Республика Карелия 3 Республика Коми 3 Псковская область 3 Республика Адыгея 3 Севастополь 3 Республика Дагестан 3 Удмуртская Республика 3 Хабаровский край 3 Чеченская Республика 2 Кировская область 2 Республика Алтай 2 Республика Саха (Якутия) 2 Республика Калмыкия 1 Республика Ингушетия 1 Карачаево-Черкесская Республика 1 Курганская область 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Камчатский край 1 За весь период по России умерло 312 187 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 071 человек: Москва 2274 Иркутская область 1944 Московская область 1403 Самарская область 1346 Воронежская область 1331 Санкт-Петербург 1223 Нижегородская область 1016 Омская область 994 Владимирская область 803 Алтайский край 734 Пермский край 691 Пензенская область 647 Смоленская область 643 Ленинградская область 597 Краснодарский край 564 Ростовская область 524 Свердловская область 519 Челябинская область 417 Красноярский край 416 Томская область 416 Ставропольский край 411 Республика Башкортостан 383 Астраханская область 381 Хабаровский край 362 Кемеровская область 341 Новосибирская область 322 Амурская область 318 Оренбургская область 317 Ивановская область 304 Ярославская область 304 Кировская область 264 Вологодская область 250 Тюменская область 215 Приморский край 212 Волгоградская область 205 Тульская область 198 Забайкальский край 194 Тамбовская область 184 Калининградская область 180 Белгородская область 179 Архангельская область 167 Республика Мордовия 152 Рязанская область 146 Удмуртская Республика 143 Брянская область 141 Калужская область 135 Республика Бурятия 125 Курская область 115 Саратовская область 113 Ханты-Мансийский автономный округ 110 Ямало-Ненецкий автономный округ 105 Ульяновская область 97 Курганская область 97 Кабардино-Балкарская Республика 92 Республика Крым 87 Республика Дагестан 86 Орловская область 83 Республика Ингушетия 79 Республика Хакасия 78 Республика Адыгея 64 Республика Татарстан 59 Псковская область 58 Чеченская Республика 56 Мурманская область 55 Республика Карелия 54 Камчатский край 54 Республика Чувашия 42 Республика Северная Осетия - Алания 41 Республика Тыва 39 Липецкая область 38 Карачаево-Черкесская Республика 38 Республика Саха (Якутия) 38 Республика Коми 33 Магаданская область 32 Тверская область 31 Республика Марий Эл 28 Сахалинская область 27 Новгородская область 26 Республика Алтай 22 Республика Калмыкия 17 Севастополь 11 Еврейская автономная область 11 Костромская область 9 Ненецкий автономный округ 7 Чукотский автономный округ 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 575 147. СМИ: На юге Франции обнаружен новый штамм коронавируса