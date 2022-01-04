Пьяный пензенец по ошибке вломился в квартиру к женщине

История, напоминающая сюжет знаменитого фильма "Ирония судьбы", произошла в дни новогодних каникул в Пензе: нетрезвый мужчина по ошибке вломился ночью в квартиру к женщине. Незваный гость не хотел уходить, хозяйке пришлось вызвать силовиков.

Как сообщила во вторник пресс-служба Росгвардии по региону, сигнал о том, в квартиру проник неизвестный мужчина и устроил там погром, правоохранители получили в два часа ночи. Выдвинувшись к дому на улице Леонова, группа задержания вневедомственной охраны обнаружила злоумышленника на месте происшествия.

По словам хозяйки квартиры, она забыла запереть дверь и легла спать. Ночью женщина услышала шум в прихожей. Увидев там постороннего мужчину, она попыталась выпроводить его, но тот не пожелал уйти. Ночной гость вел себя буйно: разбрасывал вещи, ломал мебель и угрожал хозяйке. Та спряталась на балконе и позвонила в полицию.

Прибывшим росгвардейцам 38-летний дебошир пояснил, что искал жену, но ошибся квартирой. Мужчина задержан. Хозяйке квартиры правоохранители посоветовали быть внимательней и не оставлять дверь открытой.