В Нижегородской области выявили первый случай заражения "омикроном"

Первый в области случай заражения "омикрон"-штаммом коронавируса выявлен у 28-летней нижегородки. Как сообщил в своем Instagram министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, предполагается, что пациентка заразилась не на территории региона.

По словам министра, сейчас заболевшая находится в одном из ковидных госпиталей Нижнего Новгорода, где проходит необходимое лечение. Состояние женщины оценивается медиками как средней степени тяжести, у нее вирусная пневмония.

Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что заразившаяся "омикроном" нижегородка не вакцинировалась от COVID-19.