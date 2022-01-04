В Саратове установили подаренный Вячеславом Володиным самолет Як-42

Новой достопримечательностью Саратова стал подаренный городу спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным самолет Як-42. Он установлен у старого аэропорта рядом с Ан-24.

Как сообщил Telegram-канал сторонников политика, приобрести на личные средства последний из оставшихся на территории региона Як-42, выпущенный местным авиазаводом, Вячеслав Володин пообещал в середине декабря.

Прежде самолет долгое время стоял на территории аэропорта. Его предлагали сделать музейным экспонатом, но вопрос упирался в нехватку средств на покупку. Самолету грозила утилизация. Тогда местные жители обратились с просьбой к Володину.

В итоге купленный политиком Як-42 был передан в дар Саратову.