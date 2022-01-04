В Хакасии сформируют полк комплексов ПВО "Панцирь-С"

В 2022 году в Хакасии сформируют зенитный ракетный полк, оснащенный ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С". Его личный состав будет нести боевое дежурство по противовоздушной обороне региона. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Панцирь-С" - современное средство ПВО, которое наши военные активно используют для прикрытия важных военных и гражданских объектов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия противника. Он стоит на вооружении во всех военных округах. Этот комплекс зенитчики-ракетчики применяют, в частности, для защиты российской авиабазы Хмеймим в Сирии. А еще ракетно-пушечные "Панцири-С" прикрывают позиции систем ПВО С-400 "Триумф".

Это уникальное оружие сбивает практически все современные и перспективные средства воздушного нападения (прежде всего высокоточное оружие) на дальности до от 1,2 до 20 км и высотах от 15 метров до 15 км. При этом скорость его ракеты составляет 1300 метров в секунду. "Панцирь-С" может одновременно обстреливать четыре цели, в том числе наземные и морские легкобронированные объекты, а также живую силу противника. Комплекс способен вести огонь в движении, с места и с коротких остановок. Его боекомплект состоит из 12 зенитных управляемых ракет и 1400 артиллерийских выстрелов.