Два человека погибли при взрыве на заводе в Ставропольском крае

На коммерческом предприятии "Силикат" ООО "Масикс-Дон", которое выпускает силикатный кирпич в городе Зеленокумске Советского округа Ставрополья, во вторник произошел взрыв. Как сообщил губернатор края Владимир Владимиров, в результате этой трагедии погибли два человека и еще один ранен.

"Во время выполнения производственных работ произошла разгерметизация находящейся под давлением емкости с горячей водой. К глубокому сожалению, погибли двое сотрудников завода, - написал глава Ставрополья на своей странице в Instagram. - Один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, ему оказывается необходимая медпомощь".

Губернатор особо подчеркнул: угроз для жителей города после этого ЧП нет, а ситуация в районе аварии находится под контролем властей и спасательных служб.

"Работе коммунальных систем инцидент не несет. На месте - экстренные службы, правоохранительные органы. Все обстоятельства будут установлены", - заявил Владимиров.

Проверку в связи происшествием в настоящее время проводит в Зеленокумске прокуратура Советского района.

- По предварительной информации, 4 января на предприятии ОП "Силикат" ООО "Масикс-Дон" вышла из строя паровая установка, есть погибшие, - говорится в информации пресс-службы краевого надзорного ведомства. - На место происшествия для координации работы правоохранительных и контролирующих органов выехала и.о. прокурора Советского района Татьяна Квитченко.

Сообщается, что в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.