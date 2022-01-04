Горнолыжный курорт Домбай остался без теплоснабжения

В Карачаево-Черкесии зимний горнолыжный курорт Домбай и Теберда остались без централизованного теплоснабжения. Сбой в системах отопления связан с аварией на республиканском коммунальном предприятии "Теплоэнерго".

"Ведутся работы по устранению проблемы. Рассчитываем, что к вечеру сегодняшнего дня подача тепла будет возобновлена. Просим проявить понимание", - говорится в сообщении администрации города Карачаевска.

Ситуация осложняется снегопадом и морозом до -8 градусов.

Напомним, что горнолыжный сезон в поселке Домбай открылся 7 декабря. Для туристов открыты четыре канатные дороги общей протяженностью около 12 километров, а также девять горнолыжных трасс различной сложности. На территории поселка функционируют 97 гостиничных комплексов, рассчитанных на 7500 туристов.