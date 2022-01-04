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04.01.2022 21:06
Рубрика: Общество

Санитарные врачи рассказали, каких витаминов не хватает зимой

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Зимой организм человека часто сталкивается с дефицитом ряда витаминов. Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу подготовили памятку, в которой разъяснили, каких витаминов чаще всего не хватает и как это восполнить.

Так, зимой обостряется дефицит ретиноидов, они широко известны как витамин А. Они содержатся в рыбьем жире, икре, печени, а также молочных продуктах: твороге, сырах и сливочном масле.

Фото: iStock
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Ретиноиды могут поступать в организм с пищей, а могут образовываться из каротиноидов, или, провитаминов А. Зимой каротиноидов организму тоже, как правило, не хватает, при остром дефиците человек может даже столкнуться с ухудшением зрения, известным как "куриная слепота". Общеизвестно, что каротиноиды содержатся в моркови, но также они присутствуют в шпинате, зеленом луке, персиках, яблоках, а также в бобовых культурах.

Негативно влияет на зрение и дефицит витамина Е. Также дефицит вызывает сухость кожи и анемию, также нехватка этого витамина может привести к нарушению репродуктивных способностей. С пищей витамин Е можно получить в листьях салата, молоке, желтках, также он присутствует в злаковых и бобовых культурах, а также в миндале и арахисе. Но чаще всего дефицит витамина Е советуют восполнять с помощью растительного масла, где он содержится в достаточном количестве. Помимо подсолнечного, витамин также есть в соевом и хлопковом маслах.

Зимой организм также часто сталкивается с нехваткой тиамина, рибофлавина, никотиновой кислоты, ниацина, пантотеновой и фолиевой кислот, фолацина, цинокобаламина, пиридоксина. Все это - витамины группы В. Когда в организме не хватает этих витаминов, то это может спровоцировать слабость, головокружения, привести к ухудшению памяти, также ухудшается состояние кожи, повышается утомляемость, в первую очередь из-за бессонницы, которая также вызвана дефицитом витаминов группы В. Они содержатся в орехах, больше всего их в кедровых и грецких, а также в фисташках и арахисе, также витамины есть в бобовых, мясе и субпродуктах.

Дефицит витамина С не только снижает иммунитет, но и приводит к сухости кожи, выпадению волос и зубов, в наиболее тяжелых случаев у пациентов начинают кровоточить десны. Общеизвестно, что витамин С есть в цитрусовых, однако, говорят в петербургском управлении Роспотребнадзора, более всего аскорбиновой кислотой богат шиповник, также этого витамина много в облепихе, болгарском перце, смородине, киви, а также белых сушеных грибах. Более того, зелень петрушки и укроп также помогают восполнить нехватку витамина С.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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В северных широтах зимой сложно встретить человека без дефицита витамина Д. А все потому, что он синтезируется в организме при воздействии солнечных лучшей, с которыми в Петербурге зимой напряженка. Через пищу витамин тоже можно получить, например, употребляя водоросли, жирную рыбу и лесные грибы. Если организм длительное время сталкивается с дефицитом витамина Д, то в детском возрасте это может вызвать рахит, но даже у взрослых может развиться гипертония, повыситься ломкость костей и начаться судороги.

И хотя практически все витамины так или иначе можно получить с пищей, в петербургском управлении Роспотребнадзора советуют принимать их также в виде биологически активных добавок. Но назначать самостоятельно себе витамины нельзя ни в коем случае, важно, чтобы их выписал врач, нередко для этого требуется сдать анализы. Таким образом врачи могут высчитать оптимальную дозировку.

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