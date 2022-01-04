В Ленобласти в ДТП один человек погиб и шестеро пострадали

В Ленинградской области в аварии пострадали шесть человек, в том числе трое детей, а один человек погиб.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в отделе информации и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Ленинградской области, ДТП произошло в Лодейнопольском районе на 187 километре федеральном автодороги Р-21 "Кола", экскурсионный автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

- Один человек погиб, еще шесть пострадали, в том числе трое детей, - рассказал собеседник агентства и уточнил, что все пострадавшие госпитализированы.

Точной информации, куда направлялся автобус, у спасателей пока нет. Однако известно, что его задело по касательной, поэтому в автобусе никто не пострадал.