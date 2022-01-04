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04.01.2022 15:36
Рубрика: Общество

Археологи исследовали семейный склеп II тысячелетия до нашей эры

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStok Возраст семейной пары - около 3000 лет. Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия РО
Возраст семейной пары - около 3000 лет. Фото: Комитет по охране объектов культурного наследия РО

В Ростовской области научная экспедиция во главе с археологом Романом Прокофьевым провела исследование восьми курганов могильника "Черкасов III". Найденные артефакты позволили датировать захоронения донецкой катакомбной культуры - началом II тысячелетия до нашей эры.

Фото: iStock
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Как сообщает комитет по охране объектов культурного наследия региона, восемь древних курганов, возрастом около 3000 лет, вытянулись в цепочку по гребню водораздела двух балок левобережного Тузловского плато. Специалисты обнаружили порядка 50 погребений.

Раскопки проводились в ноябре прошлого года. Наиболее интересная находка ожидала археологов в погребении №16 в третьем кургане. Здесь находились останки трех взрослых человек. Двое лежали на плотном войлоке подстилки в центре обширной камеры, на правом боку, с подогнутыми ногами.

"У затылка одного из погребенных обнаружены две тонкие полированные костяные трубочки - заколки прически. Так мы узнали, что это, скорее всего, была женщина. Она лежала, тесно прижавшись к спине второго умершего, заметно превосходившего ее в росте и массивности телосложения", - говорится в отчете экспедиции.

Украшения позволили предположить, что на пути в загробный мир женщина искала защиты и опоры у похороненного рядом с ней мужчины. Загадочным оказалось расположение третьего погребенного - его останки сложены под одной из боковых стенок катакомбы.

Кроме того, выделяется детское захоронение из первого кургана, где рядом с останками ребенка найдены ритуальные принадлежности и детские игрушки.

"Заботливые соплеменники снабдили малыша в последнюю дорогу напутственной пищей в лепном горшочке и положили рядом немудреные, но любимые игрушки - 21 баранью косточку-астрагал", - сообщают археологи.

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