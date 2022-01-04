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04.01.2022 15:29
Рубрика: Экономика

Краснодарский край за год посетили почти 17 миллионов туристов

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В минувшем году Кубань приняла у себя около 17 миллионов гостей. Об этом сегодня заявил вице-губернатор Александр Руппель, который курирует курортную отрасль в регионе.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Самое важное - что все шаги властью и бизнесом принимаются исключительно в соответствии с запросами и ожиданиями туристов. И мы видим отдачу. Если в начале года с опаской говорили про турпоток на уровне 16 миллионов гостей - при условии снятия ряда ограничений - то к концу 2021 года приняли почти 17 миллионов человек - всего на 1,7 процента меньше, чем в рекордном для наших курортов 2019 году, - цитирует Руппеля пресс-служба администрации края.

При этом инвестиционный портфель туристической сферы в 2021 году увеличился в 3,5 раза и достиг 108 миллиардов рублей - это лучший результат со времени проведения зимней Олимпиады-2014. По словам замглавы, свыше половины всех инвестиций в курортную отрасль России приходится сегодня на Краснодарский край.

Еще очень важно, что внимание к курортам края на фоне пандемии возросло: объем услуг за 10 месяцев вырос почти в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, в налоговые отчисления - на 25 процентов.

- Чтобы удерживать лидерские позиции на рынке внутреннего туризма страны, введены ряд новшеств. Разработан и внедрен стандарт пляжного отдыха. В нем отражены зонирование, предоставление услуг, размещение объектов и требования к ним, работа спасателей, обучение персонала, - отметил вице-губернатор Кубани. - Так, планировалось привести к стандарту десять пляжей, но муниципалитеты и бизнес быстро поняли важность этого направления и к началу 2022 года в крае создано уже 228 таких пляжей.

Также в крае разработана концепция яхтенного туризма с четким планами развития и сроками.

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