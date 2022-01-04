Мурашко пригласил астраханского юношу на футбольный матч "Спартака"

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко исполнил желание тринадцатилетнего подростка из Астраханской области Мансура Сарсенбаева. Юноша, участвуя в акции "Елка желаний", признался в мечте побывать на матче московского футбольного клуба "Спартак". И теперь получит приглашение на одну из ближайших игр.

"Мне очень приятно сделать тебе маленький такой сувенир, подарок. К сожалению, матч со "Спартаком" будет только во второй половине февраля, но у тебя уже приглашение на матч есть, места забронированы", - заявил Мурашко в телеэфире канала "Россия-24".

Кроме того, Мансур получит на память мяч и футболку с автографами игроков "Спартака".

Напомним, что в "Елке желаний" участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей и из нуждающихся семей. За несколько лет российские чиновники и бизнесмены выполнили свыше 21 тысячи желаний ребят.