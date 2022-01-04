На Кубани инспектор ДПС погиб после попадания в голову петарды

ЧП произошло в новогоднюю ночь на посту ДПС, расположенном в Кущевском районе на границе Краснодарского края и Ростовской области. Здесь сразу после боя курантов дежуривший вместе с полицейскими казак-дружинник неудачно запустил праздничную петарду, которая угодила прямо в голову правоохранителя.

Инспектора дорожно-патрульной службы сразу доставили в местную ЦРБ, врачи которой почти трое суток боролись за его жизнь. Увы, спасти полицейского не удалось - он умер в реанимации клиники.

По информации ГУ МВД по Краснодарскому краю, в данный момент проводится проверка трагического инцидента, случившегося на одном из крупнейших кубанских постов ДПС.

В Сети также было опубликовано видео с происшествием. На кадрах видно, как полицейский и казак-дружинник переходят федеральную трассу "Дон" и на ее обочине устанавливают фейерверк. Потом раздается мощный взрыв, после которого полицейский падает на асфальт.

Как выяснилось, в новогоднюю ночь на Кубани разыгралась еще одна подобная трагедия: по данным правоохранителей, в городе Туапсе прямо в руках мужчины при запуске взорвался пиротехнический снаряд. Оперативно прибывшие на место происшествия врачи "скорой" уже ничем не смогли помочь молодому человеку.